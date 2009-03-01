برتری یک امتیازی نسبت به ذوب آهن به سود ماست/ معنی آوانتاژ را فهمیدیم

عبدالصمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار استقلال برابر پیکان قزوین گفت: بازی با پیکان یک بازی بسیار سخت بود. هر دو تیم برای پیروزی به میدان آمده بودند و همین قضیه بازی آنها را زیباتر کرده بود.

وی ادامه داد: استقلال برای تداوم صدرنشینی و نزدیک شدن به قهرمانی بازی می کرد و پیکان برای بهبود جایگاه خود در جدول چشم به سه امتیاز مسابقه داشت.

مربی تیم فوتبال استقلال با ابراز خرسندی از عملکرد تیمش در دیدار با پیکان قزوین گفت: ما بازی بسیار خوبی انجام دادیم و همگان دیدند که چه موقعیت‌هایی را از دست دادیم. فکر می کنم اگر بخت یار ما بود باید پیکان را شکست می دادیم.

مرفاوی در خصوص پنالتی که در این بازی بر روی سیاوش اکبرپور حادث شد، افزود: دیروز معنی آوانتاژ را فهمیدیم! یک خطای صد درصد پنالتی در محوطه جریمه پیکان رخ داد که داور مسابقه به سادگی از کنار آن گذشت و آنتاژ داد.

وی ادامه داد: بازی با پیکان هرچه بود تمام شد و ما باید تمام فکر و ذکر خود را معطوف به بازی مقابل ذوب آهن و دیدارهای آینده کنیم.

مرفاوی در خصوص بازی با ذوب آهن گفت: قطعا بازی با ذوب آهن، بازی بسیار سختی خواهد بود چرا که هر دو تیم فقط به قهرمانی در لیگ فکر می کنند و تمام فکر و ذکرشان کسب امتیازات در چند بازی آخر است.

مربی استقلال افزود: باید قبول کنیم که تا پایان فصل تمامی دیدارها مشکل است و نمی توان هیچ دیداری را آسان پنداشت.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود در جدول و اینکه هنوز ما یک امتیاز از ذوب آهن بالاتر هستیم این یک پوئن بسیار مثبت برای ماست و قطعا در روز بازی با ذوب آهن همین یک امتیاز به ما کمک خواهد کرد.

وی گفت: ما هم قسم شده‌ایم با تمام توان‌مان روز چهارشنبه یک بازی زیبا را به نمایش بگذاریم تا ضمن پیروزی بر ذوب آهن فاصله خود را با نزدیک‌ترین تعقیب کننده‌مان در جدول بیشتر کرده و دل هواداران‌مان را شاد کنیم.

مرفاوی در خصوص بازی لیگ قهرمانان آسیا و دیدار با الاتحاد عربستان گفت: ما سه روز زودتر به عربستان خواهیم رفت تا بچه‌ها با شرایط آب و هوایی جده آشنا شده و از هر لحاظ آماده این دیدار شوند.