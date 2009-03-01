کمیته داوران به جای توجیه اشتباهات به فکر افزایش دانش داوری باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه استقلال در این اطلاعیه آورده است: همواره سیاست باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال بر احترام متقابل با مجموعه فوتبال کشور همراه بوده و هیچگاه سعی نکرده از مسیر منطق و دوستی عدول کند و اگر در مواردی انتقاد محترمانه در چارچوب فوتبال انجام می‌دهد حکایت از خصم و احساسات نمی‌باشد بلکه هدف در جهت استیفای حقوق باشگاه و میلیون‌ها طرفدار است و اگر قرار باشد مدیران باشگاه‌ها در مقابل رفتارهای نسنجیده بعضی از افراد سکوت کنند پاسخ این رفتارهای غیر حرفه‌ای را چه فرد یا گروهی به عهده خواهد گرفت؟

پیرو اظهار نظر آقای مسعود عنایت درباره وظایف یک مدیر و تخصصی بودن مسائل حوزه داوری بیان برخی از نکات مهم در شرایط فعلی ضروری و الزامی به نظر می‌رسد.

1- به نظر می‌رسد آقای عنایت با مفاهیم و اصول مدیریت ناآشنا است. ایشان اعتقاد دارند وظیفه مدیرعامل سیاستگذاری و هدایت یک مجموعه است در صورتیکه مدیرعامل باید در تمامی حوزه‌ها پاسخگوی افکارعمومی و هواداران باشد.

2- هر عقل سلیمی به این موضوع آگاه است که مسائل داوری جنبه تخصصی دارد و نباید درباره آن اظهارنظر کرد اما وقتی در یک محیط علنی حتی یک بچه نابالغ هم اشتباه یک داور را تشخیص می‌دهد این دیگر جنبه تخصصی ندارد و برای تشخیص آن به مدرک سیکل هم نیازی نیست!

متأسفانه به نظر می‌رسد که مسئولان کمیته داوران تفاوت تخصص با احساسات را نمی‌توانند تمیز قائل شوند.

3- آقای عنایت تا لحظه انتشار این اطلاعیه به صورت شفاف اشتباه داور وسط مسابقه استقلال مقابل پیکان قزوین را تأیید نکرده‌اند اما در گفتگو با یک رسانه گفته‌اند: «اگر کارشناسان داوری گفته‌اند پنالتی باید گرفته می‌شد، ما هم قبول می‌کنیم!» با توجه به چنین اظهارنظری بهتر است آقای عنایت قبل از ورود به مباحث تشریح وظایف مدیریت ابتدا نسبت به حوزه مسئولیت خود اشراف بیشتری داشته باشند و حداقل پس از گذشت 24 ساعت از قضاوت نامناسب یکی از داوران تحت نظرشان در مسابقه سرنوشت‌ساز هفته بیست‌ونهم اطلاعات مربوط به داوری مسابقه دیروز را از طریق گفت‌وشنود دریافت نکنند. ضمن اینکه برای اعضای باشگاه استقلال غیر قابل باور است که آقای عنایت با وجود پخش مستقیم مسابقه و ده‌ها بار پخش صحنه خطای داوران این مسابقه آن تصویر را مشاهده نکرده باشند.!

4- رفتارهای حوزه به اصطلاح تخصصی داوران به گونه‌ای است که حتی یک مدیر آرام و صبور را هم بابت عملکرد ضعیف قضاوت‌ها به واکنش مجبور می‌کند.

بهتر است به جای آنکه رئیس کمیته داوران روش توجیه و سفسطه را پیش بگیرد و نسبت به انتقاد مدیران موضع گیری کند به افزون شدن محتوای علمی خود و داوران بپردازد.

در پایان به مسئولین فوتبال توصیه می‌شود اجازه ندهند هر فرد یا زیر مجموعه آن فدراسیون که با محتوای مدیریت و تخصص بیگانه هستند با مصاحبه‌های خود منجر به چالش کشیدن خود و فدراسیون شوند.