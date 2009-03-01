استقلال مدعی اصلی قهرمانی است/ پیکان خوش شانس بود

سیاوش اکبرپور، مهاجم تیم فوتبال استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار آبی پوشان برابر پیکان قزوین گفت: بازی بسیار زیبایی را مقابل پیکان به نمایش گذاشتیم. شاید این یکی از بهترین دیدارهایی بود که طی این مدت هواداران از استقلال دیده بودند. بدون شک اگر شانس با ما یار بود و داور در چند صحنه به درستی قضاوت می کرد قطعا با کسب سه امتیاز به تهران باز می گشتیم.

وی افزود: مقابل پیکان بسیار جنگنده و پرتوان بازی کردیم و نشان دادیم که استقلال مدعی اصلی قهرمانی است.

اکبرپور در مورد داوری دیدار پیکان قزوین - استقلال گفت: همه دیدند چه خطایی بر روی من انجام شد که اگر داور عادلانه قضاوت می کرد هم باید پنالتی اعلام می شد و هم مدافع پیکان اخراج.

مهاجم تیم استقلال ادامه داد: پیکان خیلی خوش شانس بود که توانست یک امتیاز از دیدار مقابل صدرنشین لیگ بدست آورد.

وی افزود: روز چهارشنبه بازی بسیار سختی مقابل ذوب آهن پیش رو داریم و قطعا اگر این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذاریم دیدارهای بعد را با آرامش بیشتری دنبال خواهیم کرد.

اکبرپور خاطرنشان کرد: برای این بازی مصدوم و محروم نداریم و همه بچه‌ها از هر لحاظ آماده هستند و هم قسم شده‌اند که با توکل بر خداوند این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

مهاجم تیم استقلال تیم ذوب آهن را تیمی بسیار جنگنده خواند و گفت: از آنجائیکه ذوب آهن در شهر خود بازی می کند قطعا برای بدست آوردن سه امتیاز به میدان خواهد آمد و همین مسئله بازی را بسیار جذاب و زیبا خواهد کرد.