امیرآبادی و حیدری غایب بودند/ مداوای برهانی مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، 24 ساعت پس از رویارویی با تیم فوتبال پیکان قزوین، آبی پوشان تهرانی از ساعت 16 امروز در ورزشگاه دستگردی تهران تمرین کردند. تمرینی که بخش عمده ای از آن به ریکاوری پس از این دیدار سنگین اختصاص داشت.

در ابتدای تمرین امروز امیر قلعه نویی حدود پنج دقیقه برای بازیکنان صحبت کرد و حساسیت بازی مقابل ذوب آهن را به آنها یادآور شد. سرمربی تیم فوتبال استقلال از بازیکنان تیمش خواست به گونه‌ای خود را آماده کنند که گویی بازی مقابل ذوب آهن آخرین دیدار آنها در لیگ است و اگر پیروز شوند قهرمان این مسابقات خواهند شد.

بازیکنانی که روز گذشته استقلال را در دیدار مقابل پیکان همراهی کرده بودند پس از 20 دقیقه دویدن دور زمین با انجام حرکات کششی به سونا و استخر رفتند. سایر بازیکنان به مرورکارهای تاکتیکی و فوتبال در غالب دو تیم پرداختند.

آرش برهانی به دلیل مصدومیت گردن امروز با تیم تمرین نکرد و تحت نظر دکتر نوروزی به مداوا پرداخت.

در تمرین امروز خسرو حیدری و مهدی امیرآبادی غایب بودند.

حدود 50 نفر برای تماشای تمرین امروز استقلال به ورزشگاه دستگردی آمده بودند.