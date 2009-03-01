ساخت و ساز در اراضی کشاورزی نوشهر ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معصومی عصر یکشنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان نوشهر افزود: ادامه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی این شهرستان مایه نگرانی است و باید از آن جلوگیری شود.

وی با اشاره به خسارت خشکسالی و سرمای شدید به محصولات کشاورزی بر لزوم فرهنگ سازی برای ترویج بیمه محصولات کشاورزی تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان باید به سمت بیمه محصولات کشاورزی هدایت شوند.

معصومی از تعامل و عملکرد بانک کشاورزی در ارائه تسهیلات به کشاورزان و دامداران قدردانی کرد و افزود: پانصد میلیون ریال از محل اعتبارات خشکسالی برای حفر چاه در روستای عالم کلا بخش مرکزی نوشهر تخصیص داده شد.

اسماعیل شهسواری با بیان اینکه صد میلیون ریال برای تجهیز" چاه درزی کلا" این شهرستان در نظر گرفته شده است، افزود: در سال جاری دو هزار و پانصد میلیون ریال به 37 دامدار منطقه تسهیلات ارائه شده است.

شهرستان نوشهر 17 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد.