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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۰۱

74 پروژه سینمایی در مراحل تولید سینمای ایران

74 پروژه سینمایی در مراحل تولید سینمای ایران

74 پروژه سینمایی با اعلام واحد پشتیبانی تولید بنیاد سینمایی فارابی در ماه پایانی سال 1387 در مراحل تولید قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد از این 74 پروژه سینمایی چهار فیلم در مرحله صداگذاری، هشت فیلم در مرحله تدوین، 16 فیلم در مرحله فیلمبرداری و 46 فیلم در مرحله پیش تولید به سر می‌برند.

فیلم‌های "پاداش" کمال تبریزی، "ملک سلیمان" شهریار بحرانی، "فرزند صبح" بهروز افخمی و "نظام از راست" محمد ورزی در مرحله صداگذاری به سر می‌برند.

فیلم‌های مرحله تدوین نیز عبارتند از "طلا و مس" همایون اسعدیان، "در شب عروسی" رضا قهرمانی، "بیداری" فرزاد موتمن، "وقتی که دزد بودم" شهرام شاه‌حسینی، "لالایی" منیژه حکمت، "محاکمه در خیابان" مسعود کیمیایی، "پسر آدم، دختر حوا" رامبد جوان و "چهل سالگی" علیرضا رئیسیان.

فیلم‌های "نفوذی" جمال شورجه، "پریشانی" سیاوس اسعدی، "شکارچی" رفیع پیتز، "معبدجان" محمد درمنش، "بی‌خوابی" محمدجعفر باقری‌نیا، "عصر روز دهم" مجتبی راعی، "زندگی شیرین" قدرت‌الله صلح میرزایی، "یادمان دریا قلی"(شب واقعه) شهرام اسدی، "آناهیتا" عزیزالله حمیدنژاد و "یک گزارش واقعی" داریوش فرهنگ در مرحله فیلمبرداری هستند.

همچنین "راه آبی ابریشم" محمد بزرگ‌نیا، "تهران در جستجوی زیبایی" مهدی کرم‌پور، داریوش مهرجویی، سیف‌الله داد، "خیابان بیست و چهارم" سعید اسدی، "کیمیا و خاک" عباس رافعی، "نویسنده" نادر طریقت، "سفر مرگ" حسن آقاکریمی در مرحله فیلمبرداری به سر می‌برند. 46 عنوان فیلم نیز در مراحل مختلف پیش از تولید هستند.

کد مطلب 841537

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