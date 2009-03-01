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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۵۸

شکوری در گفتگو با مهر:

استقلال در دیدار با پیکان بدشانس بود/ بازی با ذوب آهن فینال لیگ برتر است

استقلال در دیدار با پیکان بدشانس بود/ بازی با ذوب آهن فینال لیگ برتر است

مدافع تیم فوتبال استقلال درباره بازی آینده این تیم مقابل ذوب آهن گفت: این بازی حکم فینال را دارد که امیدوارم با حمایت تماشاگرانمان در اصفهان این بازی را با پیروزی به پایان خواهیم برسانیم.

هادی شکوری مدافع تیم استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازی این تیم با پیکان گفت: بازی بسیار خوبی بود و مطمئن هستم تماشاگران و کسانی که از گیرنده خود این بازی را تماشا کردند از این بازی لذت کافی را برده اند.

مدافع تیم استقلال ادامه داد: شرایط برای همه تیم ها سخت شده است و همه به فکر کسب 3 امتیاز هستند. خصوصا تیم هایی که مقابل ما قرار می گیرند بسیار بسته بازی می کنند تا بتوانند حداقل یک امتیاز را کسب کنند.

شکوری افزود: ما در مقابل پیکان بدشانس بودیم. چند موقعیت صد درصد را از دست دادیم . توپی که مهرداد پولادی به تیر دروازه زد و پنالتی صد درصدی که داور برای ما نگرفت همه نشان دهنده آن بود که ما در این بازی بدشانس بودیم.

وی در خصوص بازی استقلال مقابل ذوب آهن گفت: بازی چهارشنبه قطعا حکم یک فینال را دارد و یکی از سخت ترین بازی ها در لیگ امسال خواهد بود.

مدافع تیم استقلال، ذوب آهن را تیمی سختکوش دانست و افزود: این تیم از یک مربی با تجربه سود می برد و نشان داده که دارای نظم در طول 90 دقیقه است.

شکوری ادامه داد: اما یک طرف این مسابقه تیم استقلال قرار دارد. تیمی که بسیار هجومی بازی می کند و اگر شانس با او یار باشد قطعا همه دیدارهای خود را پرگل به پایان خواهد رساند.

مدافع تیم استقلال بازی روز چهارشنبه را یک بازی بسیار جذاب خواند و اعلام کرد: با حمایت تماشاگرانمان در اصفهان این بازی را انشاءالله با پیروزی به پایان خواهیم رساند.

کد مطلب 841539

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