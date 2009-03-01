استقلال در دیدار با پیکان بدشانس بود/ بازی با ذوب آهن فینال لیگ برتر است

هادی شکوری مدافع تیم استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازی این تیم با پیکان گفت: بازی بسیار خوبی بود و مطمئن هستم تماشاگران و کسانی که از گیرنده خود این بازی را تماشا کردند از این بازی لذت کافی را برده اند.

مدافع تیم استقلال ادامه داد: شرایط برای همه تیم ها سخت شده است و همه به فکر کسب 3 امتیاز هستند. خصوصا تیم هایی که مقابل ما قرار می گیرند بسیار بسته بازی می کنند تا بتوانند حداقل یک امتیاز را کسب کنند.

شکوری افزود: ما در مقابل پیکان بدشانس بودیم. چند موقعیت صد درصد را از دست دادیم . توپی که مهرداد پولادی به تیر دروازه زد و پنالتی صد درصدی که داور برای ما نگرفت همه نشان دهنده آن بود که ما در این بازی بدشانس بودیم.

وی در خصوص بازی استقلال مقابل ذوب آهن گفت: بازی چهارشنبه قطعا حکم یک فینال را دارد و یکی از سخت ترین بازی ها در لیگ امسال خواهد بود.

مدافع تیم استقلال، ذوب آهن را تیمی سختکوش دانست و افزود: این تیم از یک مربی با تجربه سود می برد و نشان داده که دارای نظم در طول 90 دقیقه است.

شکوری ادامه داد: اما یک طرف این مسابقه تیم استقلال قرار دارد. تیمی که بسیار هجومی بازی می کند و اگر شانس با او یار باشد قطعا همه دیدارهای خود را پرگل به پایان خواهد رساند.