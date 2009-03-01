امامی ناصری دبیر هیئت اجرایی "دولت ائتلافی کارآمد و متعهد" شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن رضایی در حکم انتصاب دبیر هیئت اجرایی "دولت ائتلافی کارامد و متعهد" بر تشکیل چنین دولتی با هدف پایان بخشیدن به برتری طلبی فردی، نفی خود محوری، تکروی و انحصار طلبی در جهت ایجاد فرصت های جدید برای توسعه کشور تاکید کرد.

رضایی در این حکم ، مشی دولت ائتلافی را "عقلانیت سیاسی ، خرد جمعی و میانه روی " و استفاده از تمام سرمایه های نظام همچنین مقدم بودن برنامه ها بر افراد در جهت پیشرفت نظام جمهور اسلامی ایران و اعتلای همه جانبه کشور مبتنی بر شاخصه های دولت ائتلافی و اهداف و سیاست های کلان چشم انداز ایران در افق 1404 معرفی کرده است .