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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۱۲

همت قلندری:

کدملی کالا افزایش بهره وری را در پی دارد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر طرح توسعه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران گفت: کدملی کالا افزایش بهره وری و صرفه جویی اقتصادی کشور را در پی دارد و کارها سریعتر، راحتر و با دقتر انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک همت قلندری ظهر امروز در همایش "ایران کد" در شرکت هپکو اراک ایران کد را مهمترین زیرساخت اطلاعاتی نظام بازرگانی دانست و افزود: بدون ایران کد اصلاح سیستم توزیع کالا و تنظیم بازار امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه در ایران کد اجزای بازار، نظام عرضه و تقاضای موجود در آن به یکدیگر متصل می شود، اضافه کرد: نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، شفافیت در نظام بازرگانی ایران ایجاد کرده و از کژروی هایی که باعث بیماری سیستم توزیع کالا در اقتصاد ایران شده اند را می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در این نظام، نظارتی بدون واسطه بر فرایند ورود و خروج کالا از کشور ایجاد می شود، تصریح کرد: ایران کد به عنوان نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا آماده نقش آفرینی در طرح تحول اقتصادی کشور است.

قلندری اصلاح نظام توزیع کالا را یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی خواند و گفت: این محور مهمترین بخش از طرح تحول اقتصادی است زیرا با ساماندهی به وضعیت عرضه و تقاضای کالا به کیفیت و قیمت مایحتاج سبد خانوار کمک قابل توجهی می شود.

وی اظهار داشت: ایران کد به عنوان یک سیستم جامع قابلیت گردآوری و ساماندهی اطلاعات محصولات و عرضه کنندگان آنها را در قالب استاندارد و با کیفیت و ثبت در پایگاه اطلاعاتی متمرکز دارد.

وی گفت: جهت دهی به تولید و کاهش تورم و بیکاری، کاهش کسری بودجه، مازاد تراز بازرگانی از طریق کم شدن واردات، بالا بردن رفاه ملی و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری از جمله اثرات این نظام در اقتصاد ملی است.

قلندری در ادامه گفت: یک میلیون شرکت ثبت شده در سراسر کشور وجود دارد و حدود دو و نیم میلیون واحد صنفی در کشور در حال فعالیت است.

کد مطلب 841542

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