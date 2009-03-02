امکان واگذاری مذاکره ای نیروگاهها

سیدحسین عبدالخالق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که اگر استقبال خوبی از خرید نیروگاهها به صورت مزایده ای صورت نگیرد، تکلیف واگذاری نیروگاهها چیست؟ گفت: نیروگاهها برای عرضه سهام و واگذاری به سازمان خصوصی سازی سپرده شده اند که این سازمان نیز طبق قانونی که در اختیار دارد، آنها را به مزایده می گذارد.

مجری طرح خصوصی سازی صنعت برق افزود: اگر این سازمان در دو نوبت واگذاری مزایده ای نیروگاهها را انجام داد و مشتری برای خرید آنها پیدا نشد می تواند واگذاری را به صورت مذاکره ای صورت دهد. وی تصریح کرد: وزارت نیرو منتظر است ببیند که استقبال چگونه است.

عبدالخالق زاده در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر اینکه فروش اوراق مشارکت طرحهای نیروگاهی که از دهم اسفندماه شروع شده است می تواند بر روی خرید این نیروگاهها تاثیرگذار باشد گفت: شرایط فروش نیروگاهها خاص است و واگذاری به صورت نقد و اقساط نیز صورت می پذیرد. بنابراین، این امر خللی در فروش نیروگاهها وارد نمی کند.