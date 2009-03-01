ایران صاحب بیشترین کمک داوران الیت آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا در ماموریتی به کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشورمان خواستار انجام تست آمادگی جسمانی از هشت کمک داور ایرانی شده بود که کمک داوران کشورمان با کسب حد نصاب‌های لازم بار دیگر حضور خود را در جمع کمک داوران الیت آسیا تثبیت کردند.

حسن کامرانی فر، رضا سخندان، حیدر شکور، داود رفعتی، مرتضی کریمی، رسول فروغی، علیرضا کهوری و علیرضا یزدانی هشت کمک داوری هستند که با کسب امتیازهای لازم در فهرست الیت آسیا قرار گرفتند تا کشورمان از این نظر به یک رکورد تازه در سطح این قاره دست یابد.

ایران و ژاپن به ترتیب با هفت داور و هشت کمک داور در فهرست الیت بیشترین داوران بین المللی را در سطح آسیا دارند.

علاوه بر این هشت کمک داور بین المللی، محمدرضا ابوالفضلی که در مسابقات بین المللی به عنوان داور چهارم تیم‌های داوری کشورمان را همراهی می کند نیز در تست‌های آمادگی جسمانی شرکت کرد و با قبولی در تست‌های داوری از این پس با موافقت AFC در فهرست داوران الیت آسیا قرار خواهد گرفت.