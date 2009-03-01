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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۱۹

اعلام برنامه‌های "یک شهر یک نگاه" جشنواره فیلم شهر

اعلام برنامه‌های "یک شهر یک نگاه" جشنواره فیلم شهر

برنامه‌های بخش ویژه "یک شهر، یک نگاه" وین و سارایوو سومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره فیلم شهر اعلام کرد این بخش از جشنواره در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود و فیلم‌های "سینمای جهان‌نما"، "روزهای آغازین سینما" و "سبزه‌های تزئینی" درباره شهر وین و زندگی امروز آن برنامه‌های روز اول و "سرقت مسلحانه" ساخته فلورین فلیکر برنامه روز دوم این بخش از جشنواره هستند.

چهارشنبه 14 اسفند و در روز سوم جشنواره مجموعه‌ای از فیلم‌های کوتاه و تجربی سینماگران اتریشی با حضور خسرو سینایی و زاون قوکاسیان نقد و بررسی می‌شود. پنجشنبه نیز فیلم "خیابان مورچه" میشائیل گلاورگر و مجموعه فیلم‌های میشائیل پیلز در این بخش از جشنواره به نمایش درمی‌آید.

جمعه 16 اسفند فیلم "71 تکه از یک اتفاق شانسی" میشل هانکه و شنبه 17 اسفند "38 خانه از این قلمرو" ولفگانگ گلوک و مستند "خانه‌ای برای شهروندان" با حضور فرهاد ورهرام در بخش "یک شهر، یک نگاه" پخش می‌شود. 

"خاکستر سبز" ابراهیم حاتمی‌کیا برنامه  روز اول بخش سینمای سارایوو است و روز دوم "برف" آیدا بگیچ در این بخش پخش می‌شود. چهارشنبه 14 اسفند و در روز سوم فیلم‌های کوتاه و تجربی "کورا بوسنی در ایران" و "در امتداد ساوا" با موضوع سارایوو به نمایش درمی‌آید.

پنجشنبه 15 اسفند فیلم "پیش عموی ادریس"، چمعه 16 اسفند فیلم‌های "پانصد سال سارایوو" و "پرتره سارایوو" و شنبه 17 اسفند فیلم‌های "زنبق و خاکستر" و "میهمانی خدا" در این بخش از جشنواره پخش می‌شود.

سومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر 12 تا 17 اسفند ماه جاری در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 841546

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