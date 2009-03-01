طرح محدودیت تردد خودروهای شخصی در محدوده مرکزی مشهد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهردر مشهد، مهندس سعید حسین پور، معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی عصر امروز در جلسه شورای هماهنگی ترافیک این استان گفت: در ایام نوروز هر ساله شاهد حجم زیاد حضور زائران بارگاه رضوی در شهر مشهد هستیم که این امر باعث ایجاد ترافیک شدید در معابر عمومی شهر می شود.

مهندس حسین پورافزود: واقعیت این است که ظرفیت ترافیکی بافت مرکزی شهر مشهد محدود است و حضور حجم زیاد زائر باعث می شود شرایط ترافیکی مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی تحت تاثیر قرار گیرد.

وی افزود: این امر باعث شده است طرح محدودیت تردد خودروهای شخصی در هسته مرکزی شهر مشهد از چند سال گذشته با مصوبه شورای عالی ترافیک کشور اجرا شود.



وی با اشاره به آمار حضور سه میلیون زائر در روزهای پایانی ماه صفر اظهار داشت: این حجم زائر باعث شده است که گره های ترافیکی فراوانی در تقاطعهای شهر ایجاد شود.



معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: طرح محدودیت ترافیکی شهر مشهد براساس مطالعات صورت گرفته و هماهنگیهای انجام شده در مجموعه دستگاههای ذیربط همچون شهرداری، نیروی انتظامی و ... با رفع برخی مشکلات سالهای گذشته اجرا خواهد شد.



وی اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح، زائران ورودی به شهر مشهد در ایام حضور در شهر، سفری خوب و خاطره انگیز داشته باشند.



معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی اجرای موفق طرح را منوط به همدلی و همکاری همه دستگاههای اجرایی همچون راهنمایی و رانندگی، اتوبوسرانی، تاکسیرانی، سازمان ترافیک شهرداری، صداوسیما و رسانه ها دانست.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با پیش بینیهای صورت گرفته به نظر می رسد در نوروز امسال این طرح با پختگی بیشتری اجرا شود.



حسین پوراز افزایش زمان اجرای طرح به مدت یک ساعت اشاره کرد و گفت: زمان اجرای طرح محدودیت ترافیکی به مدت 20 روز از ساعت 8:30 تا 21:30 خواهد بود.

این طرح از 25 اسفند ماه جاری تا 15 فروردین ماه سال آینده در منطقه پر ترافیک اطراف حرم امام رضا (ع) اجرا خواهد شد.

