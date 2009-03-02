دلالی 11 برابر صنعت و 8 برابر کشاورزی سودآور است

هوشنگ حاجتی در گفتگو با مهر در خصوص مشکلات قراردادهای موقت و لزوم اصلاح هرچه سریعتر این نوع از قراردادهای کار بین کارگر و کارفرما، گفت: در حال حاضر بیش از 85 درصد نیروی کار کشور را کارگرانی تشکیل می دهند که در پایان یک سال، شش ماه، سه ماه و حتی یک ماه اخراج شده تلقی می شوند.

رئیس هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگر سراسر کشور اظهار داشت: با چنین وضعی چنانچه کارفرما مایل به کار کردن مجدد با کارگران باشد از آغاز قرارداد دیگری منعقد می شود که این کار به از بین رفتن امنیت شغلی کارگران منجر می شود و بار روحی روانی آن باعث از بین رفتن روحیه شادابی، طراوت و خلاقیت در فرد می شود.

حاجتی تصریح کرد: در اصلاحیه تبصره 3 ماده 7 قانون کار آمده است که قراردادهای بیش از 30 روز به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و با احصاء نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی در حال تهیه است و در اختیار طرفین قرار می گیرد و یک نسخه از آن نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد نماینده کارگر و یک نسخه نیز به اداره کار محل مربوطه ارسال می شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: به نظر می رسد بدون نظارت مستمر بازرسان کار، حتی با اجباری شدن انعقاد قرارداد مکتوب بین نیروی کار و کارفرما باز هم شاهد وجود قراردادهای سفید امضاء خواهیم بود.

این مقام کارگری افزود: در بخش دیگری از این اصلاحیه(تبصره 3 ماده 7 قانون کار) آمده است که کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد کار موقت نسبت به مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نمایند.

حاجتی در مورد موارد جدیدی که به ماده 21 قانون کار در مورد الزام آور بودن قرارداد مکتوب بین کارگر و کارفرما اضافه شده است گفت: در ارتباط با خاتمه قرارداد نیز چند بند به ماده 21 قانون کار مانند از کارافتادگی کارگر، انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است، استعفای کارگر، کاهش تولید و تغییرات ساختاری اضافه شده است.

وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً در تبصره 3 الحاقی قانون رفع برخی موانع سرمایه گذاری، موادی از قانون کار را که به آن اشاره شد را اصلاح تا به نوعی برخی موانع سرمایه گذاری برطرف شده باشد که البته به نظر بنده موانع مهمتر دیگری سد راه تولید است.

رئیس هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگر سراسر کشور بیان داشت: در حال حاضر در کشور سرمایه گذاری بسیار ریسک پذیر شده است به نحوی که بر اساس یک تحقیق، دلالی 11 برابر و کشاورزی 8 برابر صنعت سودآور است و برای ایجاد یک فرصت شغلی نیز می بایست حدود 60 میلیون تومان هزینه شود.

حاجتی عدم مدیریت صحیح منابع، قوانین و مقررات دست و پا گیر، فرسودگی ماشین آلات، پایین بودن بهره وری و راندمان تولید، تحریم اقتصادی، عدم خلاقیت نوآوری و شکوفایی به دلیل استرس و عدم وجود امنیت شغلی را باعث به وجود آمدن درصد بالایی درهزینه های تمام شده تولید دانست و افزود: حال باید دید چقدر به موارد فوق دقت شده است.