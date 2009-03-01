به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد دفتر شب خاطره حوزه هنری و ستاد مرکزی راهیان نور یک دوره برنامه شب خاطره را به مدت 10 شب در مناطق جنگی جنوب با دعوت از برگزیدگان خاطره‌گوی 17 سال گذشته این دفتر برگزار می‌کند.

این برنامه‌ها از دوشنبه 26 اسفند تا یکشنبه نهم فروردین 88 در شهرهای هویزه، خرمشهر، دهلاویه، دوکوهه، دزفول، شلمچه و بیمارستان امام حسین (ع) و اردوگاه میشدا برگزار می‌شود.

از میان خاطره‌گویان این برنامه چهره‌های برجسته چون حاتمی‌کیا، خلبان باهری، اصغر نقی‌زاده، صمد شفیعی، ناصر پلنگی، نصرالله محمودزاده، حاج حسین مظفر، دکتر جانباز محمود رفیعی، حسین دهقان، سعید تاجیک، آزاده مهندس بوشهری، محمدحسین جعفریان، سیدصالح موسوی، زهرا حسینی راوی خاطرات کتاب "دا" و هیام از همرزمان شهید چمران و رامهرمزی حضور دارند.

روایت خاطرات، پخش فیلم مستند و برنامه ویژه خردسالان از بخش‌های مختلف شب خاطره است که طیف‌های گسترده از راهیان نور به ویژه گروه نوجوانان را با حوادث و اتفاقات دوران دفاع مقدس در واقعی‌ترین موقعیت نسبت به آن مکان‌ها آشنا می‌کند.

تمام مدعوین راوی خاطرات کسانی هستند که سابقه حضور در مناطق جنگی یادشده را در دوران دفاع مقدس داشته‌اند. آهنگران نیز از مدعوین برنامه شب خاطره است که به عنوان راوی خاطرات و همچنین خواننده سرودهای انقلابی به اجرای برنامه می‌پردازد.