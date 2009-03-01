به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر نعلبندف معاون وزیر امور خارجه گرجستان پیش از ظهر امروز با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار علاءالدین بروجردی به مشترکات تاریخی و سلایق عمیق دو ملت اشاره کرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران را توسعه مناسبات همه جانبه با کشورهای منطقه از جمله گرجستان دانست و افزود: باید از تمام ظرفیت‌های موجود در دو کشور برای تقویت و تحکیم روابط فی ‌مابین بهره برد.

وی در ادامه با اشاره به بحران‌های عراق،‌ افغانستان و فلسطین، سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران را کمک به برقراری آرامش و امنیت در منطقه دانست.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خروج هرچه سریعتر نیروهای بیگانه از عراق را عامل برقراری ثبات و آرامش درازمدت در این کشور خواند.

بروجردی همچنین با بیان اینکه در زمان حضور نیروهای خارجی تولید مواد مخدر در افغانستان بیش از چهارصد درصد افزایش و پدیده تروریسم نیز گسترش یافته است، گفت: گسترش این دو پدیده خطرناک آرامش و ثبات منطقه را به مخاطره می‌اندازد.

براساس این گزارش معاون وزیر امور خارجه گرجستان نیز در این دیدار ضمن با اهمیت خواندن نقش ایران در تامین ثبات و آرامش در منطقه گفت: گرجستان برای توسعه مناسبات دوستانه با ایران اهمیت ویژه‌ای قایل است و کمک‌های جمهوری اسلامی ایران را هرگز فراموش نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه باید فعالیت‌های کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور احیاء شود، افزود: زمینه برای تقویت همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و پارلمانی دو کشور وجود دارد.

معاون وزیر امور خارجه گرجستان همچنین ضمن با اهمیت خواندن نقش پارلمان‌ها در تسهیل ارتباطات همه جانبه فی‌مابین خواستار تقویت روابط مجالس دو کشور در عرصه‌های مختلف شد.

نعلبندف همچنین گزارشی از آخرین تحولات منطقه قفقاز ارائه و بر اهمیت تداوم رایزنی‌های سیاسی میان دو کشور پیرامون موضوعات مورد علاقه تاکید کرد.