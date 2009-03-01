طرح مقابله با حوادث و آمادگی دستگاهها برای ایمنی و آسایش مردم در نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق محصولی وزیر کشور ظهر امروز طی سخنانی در مراسم واگذاری ناوگان تجهیزات و پشتیبانی به مراکز استان‌های ستاد مدیریت بحران کشورکه در جوار مرقد مطهر حضرت امام (ره) برگزار ‌شد، اجرای مراحل چهارگانه سازمان مدیریت را در کاهش خسارات بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: ستادهای حوادث غیر مترقبه در مراکز استان‌ها باید به تمامی امکانات مدیریت مجهز شوند و با آمادگی و آموزش خود را مهیا نگاه دارند.

وزیر کشور با بیان اینکه بسیاری از حوادث قابل پیشگیری بوده و باید زمینه‌های این پیشگیری ها را فراهم نمود، تصریح کرد: با رعایت قوانین و مقررات و آموزش‌های لازم می توان از بروز حوادث گسترده جلوگیری کرد.

وی با اشاره به تصویب قانون سازمان مدیریت بحران در مجلس و آمادگی وزارت کشور برای در اختیار قرار دادن تجهیزات لازم به منظور مقابله با حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر دولت بودجه مناسبی برای تجهیز این سازمان اختصاص داده به طوری که در سال گذشته بودجه این سازمان 960 میلیارد تومان بوده است.

محصولی بودجه سال آینده سازمان مدیریت بحران کشور را 2 هزار و 500 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: همچنین مبلغ 550 میلیون دلار وام از صندوق بانک جهانی برای کمک به مردم منطق زلزله خیز دریافت شده است.

وی با بیان اینکه نگاه ما به مدیریت بحران باید از فعالیت خدماتی به فعالیت توسعه‌ای تبدیل شود تا بتوانیم خدمات بهتری ارائه کنیم، از طرح مقابله با حوادث نورزوی و آمادگی دستگاه های مختلف برای ایمنی تعطیلات نوروز و‌ آسایش مردم در تعطیلات خبر داد.

در این مراسم تجهیزات و خودروهای مدرن و پیشرفته با هزینه 90 میلیارد تومان به مراکز ستاد بحران استانها واگذار شد.



این تجهیزات شامل پنج فروند بالگرد، ‪۱۰‬ دستگاه خودرو "هامر"، ‪ ۸۰‬دستگاه خودرو "هایلکوس" و کامیون، ‪ ۴۰‬دستگاه خودرو "هایس" سقف بلند، ‪ ۲۸‬دستگاه "کمپرسی"، شش دستگاه "آمبولانس" و یک دستگاه خودرو امداد و نجات، دو دستگاه "کانکس فرماندهی" و پنج دستگاه ماهواره مخابراتی می باشد.

این ماشین آلات و تجهیزات در اختیار استانداری‌های سراسر کشور قرار می‌گیرند تا در هنگام بروز هر گونه بحران و حادثه احتمالی برای خدمت رسانی به مردم به کارگرفته شوند.