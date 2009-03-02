درصد اعمال نفوذ در آرا مردم در انتخابات صفر است

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: در سیستم جمهوری اسلامی با توجه به وجود نهادهای اجرایی، هیئت نظارت در سطح مردم انتخاب می شوند که به وسیله این نیروها در شهرستانها و استانها نظارت مستمر و قوی بر روی آرا مردم انجام می گیرد.

وی افزود: هیئتهای اجرایی و نظارتی که برای انتخابات شناسایی می شوند از قوی ترین نیروها هستند و مردم مطمئن باشند که اعمال نفوذ در آرا در حد صفر است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در دوره های قبل شاهد بودیم که گروه های خارجی معاند نظام شیوه های انتخاباتی را زیر سوال بردند اما با تلاش هیئتهای نظارت، اجرایی و بازرسی مردم در آرامش روانی کامل پای صندوقهای رای حاضر شدند.

گروسی بیان داشت: سیستم انتخاباتی ایران نسبت به کشورهای پیشرفته سیستم خوب و معقول است و به اعتقاد من ایرانیان هراسی از توطئه های دشمنان ندارند و در فضایی آرام آرای خود را ارائه می دهند.

نماینده مردم شهریار، ملارد و شهرقدس در مجلس عنوان کرد: افرادی که کاندیدا هستند باید فضای رقابتی سالمی را ایجاد و از ابزارهای انسانی، اخلاقی و دینی استفاده کرده و از افراط و تفریط در خصوص رقبای خود پرهیز کنند.

وی یادآور شد: در صورت رعایت اخلاق انتخاباتی توسط کاندیداها، مردم با آرامش خاطر بیشتری در صحنه حاضر می شوند و رئیس جمهور کشور را انتخاب می کنند.

این مسئول ادامه داد: اگر اخلاق، تقوا و مسائل مختلف سیاسی که اسلام فرموده در مسائل انتخابات رعایت شود، انتخابات بهترین نتیجه را می دهد.

گروسی متذکر شد: در شهرستان شهریار در سه بخش مرکزی، قدس و ملارد، حضور مردم در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری بسیار مطلوب بود و با تلاش دستگاه های مربوطه مردم در آرامش روانی کامل در شهرستان به سر می بردند.

نماینده مردم شهریار در مجلس تصریح کرد: در خیلی از مواقع انتخابات سالم برگزار می شود اما احساس لازم در مردم وجود ندارد و باید این احساس در مردم و جامعه ایجاد و تقویت شود.

وی افزود: دستگاه ها و مسئولان اجرایی نباید با عمکلرد ضعیف اعتماد مردم را نسبت به صیانت از آرا و سلامت انتخابات از بین ببرند.