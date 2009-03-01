آغاز به کار دادگاه حریری از فردا / تعهد دولت لبنان برای همکاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره،در مراسم افتتاح این دادگاه که با حضور "پاترسیا اوبریان" معاون حقوقی دبیرکل سازمان ملل متحد و شماری از دیپلماتهای خارجی مقیم هلند و بیش از یکصد خبرنگار از سراسر جهان برگزار شد،دانیل بلمار دادستان دادگاه ویژه ترور رفیق حریری امروز در سخنانی به سنگین بودن مسئولیت خود اعتراف کرد،اما متعهد شد به اصول عدالت بین المللی کیفری احترام بگذارد.



بلمار گفت : اعلام افتتاح این دادگاه که بر اساس قطعنامه شورای امنیت صادره در سال 2007 صورت گرفت، لحظه تاریخی نه فقط برای لبنان بلکه برای تمام جامعه بین المللی به شمار می رود.



وی خاطر نشان کرد : هدف دادگاه،جستجوی عدالت همراه با احترام کامل به اصول عدالت جنایی بین المللی است و دادگاه هرگز برای انتقامجویی تلاش نمی کند بلکه برای عدالت و تعامل با همگان بر اساس احترام تلاش می کند.



بلمار افزود : دادگاه فعالیت خود را از فردا دوشنبه آغاز خواهد کرد در حالی که هنوز هویت کسانی که به انجام حمله به خودروی رفیق حیری در 14 فوریه 2005 متهم خواهند شد، مشخص نشده است.

"زیدان الصغیر" سفیر لبنان در هلند نیز بر آمادگی دولت متبوعش برای ادامه همکاری با دادگاه در راه تحقق عدالت تاکید کرد.



بلمار پیشتر گفته بود از مقامهای لبنان خواهد خواست چهار ژنرال بازداشتی را تحویل دادگاه دهند.



فواد سنیوره نخست وزیر لبنان نیز بر ادامه همکاری بیروت با دادگاه تاکید کرد.

سعد الحریری فرزند نخست وزیر فقید اسبق لبنان و رهبر جریان المستقبل و اکثریت پارلمان این کشور بر پایبندی خود به نتایج فعالیتهای دادگاه تاکید کرد و تاثیرگذاری همسویی عربستان و سوریه بر روند این دادگاه را بعید دانست.



دادگاه شصت روز فرصت دارد تا خواستار تحویل چهار ژنرال لبنانی شامل مصطفی حمدان رئیس سابق گارد ریاست جمهوری،جمیل السید مدیر امنیت کل،علی الحاج مدیر نیروهای امنیت داخلی و ریمون عازار مدیر اطلاعات ارتش شود.



بلمار در پیامی خطاب به لبنانی ها تعهد داد تمام تلاشهای انسانی و حقوقی خود را برای تضمین شناسایی حقیقت و تضمین محاکمه مسئولان وقوع جنایات به کار گیرد.