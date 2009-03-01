  1. استانها
  2. کرمان
۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۲۵

اسلامی فرد:

آیت الله ری شهری امشب وارد کرمان می شود

آیت الله ری شهری امشب وارد کرمان می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری از سفر آیت الله محمدی ری شهری به کرمان خبر داد.

غلام حسین اسلامی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: آیت الله محمد محمدی ری شهری نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت امشب با هدف بازید از نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری وارد کرمان می شود.

وی تصریح کرد: این سفر در چارچوب دیدار با روحانیون و طلاب و همچنین کارگزاران حج در کرمان انجام می شود.

اسلامی فر خاطرنشان کرد: با توجه به تشکیل نمایندگی های بعثه مقام معظم رهبری در سراسر کشور برنامه های بعثه که قبلا به صورت متمرکز در تهران انجام می گرفت در مناطق برگزار می شود.

وی گفت: هدف اصلی از سفر به استانها ارزیابی توانمندی این مراکز و آشنایی با فعالیت های اجرای حج و زیارت در استان کرمان است.

کد مطلب 841577

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها