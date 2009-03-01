آیت الله ری شهری امشب وارد کرمان می شود

غلام حسین اسلامی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: آیت الله محمد محمدی ری شهری نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت امشب با هدف بازید از نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری وارد کرمان می شود.

وی تصریح کرد: این سفر در چارچوب دیدار با روحانیون و طلاب و همچنین کارگزاران حج در کرمان انجام می شود.

اسلامی فر خاطرنشان کرد: با توجه به تشکیل نمایندگی های بعثه مقام معظم رهبری در سراسر کشور برنامه های بعثه که قبلا به صورت متمرکز در تهران انجام می گرفت در مناطق برگزار می شود.

وی گفت: هدف اصلی از سفر به استانها ارزیابی توانمندی این مراکز و آشنایی با فعالیت های اجرای حج و زیارت در استان کرمان است.