به گزارش خبرنگار مهر در اراک این شرکت در زمینی به مساحت 40 هزار و 250 مترمربع و زیربنای 12 هزار و 820 مترمربع و با سرمایه‌ گذاری ثابت 220 میلیارد ریال به بهر برداری رسید و همچنین تعدادی از ماشین آلات مورد نیاز شرکت از کشورهای آلمان، انگلستان، کره جنوبی و کویت وارد شده است.

این کارخانه قادر است سالانه 500 هزار حلقه رینگ آلومینومی 13 تا 18 اینچ را برای تامین بازار داخلی این محصول تولید کند.

معاون وزیر صنایع و معادن بعدازظهر امروز در مراسم افتتاح این کارخانه در خمین با اشاره به اینکه بستر شهرستان خمین کشاورزی است و باید به صنعتی تغییر یابد گفت: در این راستا باید زمینه توسعه صنعتی در شهرستان خمین را بوجود آورد.

احمد قلعه ‌بانی با اشاره به اینکه از زیربناهای توسعه وجود راه‌ های مواصلاتی مناسب است که بستر توسعه در بخش صنعت را نیزفراهم می کند اظهار داشت: راه‌های شهرستان خمین از وضعیت مناسبی برخوردار نیست که بر این اساس باید راه‌های مواصلاتی شهرستان خمین به شرایط استاندارد نزدیک شود.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اقدامات دولت نهم در خصوص توسعه مناطق توسعه نیافته، تصریح کرد: تاکنون واحدها و شرکت‌های مختلف در شهرستان خمین راه اندازی شده که دولت و سازمان گسترش و نوسازی کشور آمادگی راه اندازی دو شرکت با مشارکت بخش خصوصی در شهرستان خمین را دارد.

وی در ادامه گفت: در سال آینده اعتبار مورد نیاز اجرای 51 طرح صنعتی و 30 طرح تولید مصالح ساختمان نوین پیش ‌بینی شده است که با مشارکت بخش خصوصی این طرح‌ها اجرایی می ‌شوند.

استاندار مرکزی با اشاره به شناسایی کانون های توسعه در شهرستان خمین گفت: احداث راه دلیجان – محلات – خمین می ‌تواند بستر توسعه شهرستان خمین، آسان سازی حمل و نقل و صرفه جویی در سوخت را بوجود آورد.

علی ‌اکبر شعبانی‌ فرد افزود: در صنایع پایین دستی آلومینیوم نیز زمینه برای سرمایه گذاری فراهم است که باید در این راستا بخش خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه راه‌ های اصلی کشور از این استان عبور می ‌کند، باید دارای توسعه یافتگی مناسب ‌تری باشد اظهار داشت: شهرستان‌های استان مرکزی آمادگی سرمایه‌ گذاری خارجی را دارند که این نشان دهنده اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه یافتگی صنعت در استان مرکزی است.