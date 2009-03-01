گشتهای شبانه یگان حفاظت میراث فرهنگی گلستان تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سروان محمد راستی عصر یکشنبه در جلسه حفاظت از میراث فرهنگی استان افزود: با توجه به مسئولیت سنگین نیروهای این یگان در ایجاد امنیت و حفاظت از آثار تاریخی و باستانی استان و فراوانی وقوع جرایم در ساعتهای شب، ساعتها و تاکتیکهای گشتی مامورین یگان حفاظت از روز به شب تغییر یافت.



وی اظهار داشت: این اقدام کمکی به حفظ هرچه بیشتر مواریث فرهنگی خواهد کرد و در صیانت از آن تاثیر زیادی دارد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از تجهیزات خودرویی و موتوری و تلاش برای متقاعد کردن گشتهای پیشگیری ناجا به منظور راه اندازی گشتهای تلفیقی از اقدامات دیگر یگان حفاظت سازمان است که امیدواریم در آینده نزدیک تحقق یابد.

به گفته سروان راستی، اعزام گشتیها در شب به دلیل تراکم و فراوانی جرایم در شرق استان انجام شده است، ضمن اینکه تدابیری اندیشیده شده تا در غرب استان نیز اکیپهای گشت در شبهای خاصی به مناطق اعزام شوند.

536 اثر تاریخی و فرهنگی گلستان در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

