مسیر هوایی کرمان - بغداد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، روح الله پور شعبان عصر امروز در مراسم اعزام اولین کاروان پروازی عتبات عالیات در فرودگاه کرمان اظهار داشت: با پیگیریهای انجام شده و با توجه به درخواستهای متعدد زائران عتبات عالیات، عصر امروز اولین پرواز کرمان - بغداد انجام شد.

وی تصریح کرد: هواپیمایی ماهان مسئولیت پرواز کرمان - بغداد را در روزهای یکشنبه هر هفته برعهده دارد ضمن اینکه این شرکت هواپیمایی به دنبال دریافت مجوز پرواز نوبت دوم در روزهای چهارشنبه نیز است.

وی عنوان کرد: اگر مسئولان کشور عراق همکاری لازم را با سازمان حج و زیارت و هواپیمایی ماهان داشته باشند این امر نیز به زودی محقق می شود.

وی گفت: تمامی مسائل امنیتی این پرواز بر عهده طرف عراقی و تمامی امور مربوط به هماهنگی، اخذ ویزا و برگزاری کلاسهای آموزشی بر عهده شرکت مرکزی کارگزاران است.

پورشعبان افزود: کرمان چهارمین استان کشور است که موفق به راه اندازی مسیر هوایی کرمان - بغداد شده است.

