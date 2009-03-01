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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۱۳

مسیر هوایی کرمان - بغداد راه اندازی شد

مسیر هوایی کرمان - بغداد راه اندازی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حج و زیارت کرمان از اعزام اولین کاروان زیارتی نجف اشرف از طریق مسیر هوایی در کرمان خبر داد و گفت: پرواز کرمان - بغداد روزهای یکشنبه هر هفته انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، روح الله پور شعبان عصر امروز در مراسم اعزام اولین کاروان پروازی عتبات عالیات در فرودگاه کرمان اظهار داشت: با پیگیریهای انجام شده و با توجه به درخواستهای متعدد زائران عتبات عالیات، عصر امروز اولین پرواز کرمان - بغداد انجام شد.

وی تصریح کرد: هواپیمایی ماهان مسئولیت پرواز کرمان - بغداد را در روزهای یکشنبه هر هفته برعهده دارد ضمن اینکه این شرکت هواپیمایی به دنبال دریافت مجوز پرواز نوبت دوم در روزهای چهارشنبه  نیز است.

وی عنوان کرد: اگر مسئولان کشور عراق همکاری لازم را با سازمان حج و زیارت و هواپیمایی ماهان داشته باشند این امر نیز به زودی محقق می شود.

وی گفت: تمامی مسائل امنیتی این پرواز بر عهده طرف عراقی و تمامی امور مربوط به هماهنگی، اخذ ویزا و برگزاری کلاسهای آموزشی بر عهده شرکت مرکزی کارگزاران است.

پورشعبان افزود: کرمان چهارمین استان کشور است که موفق به راه اندازی مسیر هوایی کرمان - بغداد شده است.

کد مطلب 841587

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