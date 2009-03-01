جدایی حوزه و دانشگاه نقشه استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله حسین نوری همدانی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار معاون فرهنگی دانشگاه آزاد با اشاره ‏به نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان و استکبار خاطرنشان کرد: یکی از این نقشه‌ها جدایی دو نهاد علمی و تأثیر گذار حوزه و دانشگاه است که ‏باید سعی شود در مقابل این نقشه‌ها هوشیار بود و وحدت حوزه و دانشگاه را حفظ کرد. ‏



وی تهمت، دروغ و یکجانبه گرایی را از دیگر توطئه‌های دشمنان ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه وهابیون با اقدامات نسنجیده و کارهایی که ‏انجام می‌دهند موجب بدنامی مسلمانان شده‌اند. ‏



استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به مبانی گهربار دین مبین اسلام، خاطرنشان کرد: در دین اسلام بر ‏ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد توجه شده و این دین مبین پاسخگوی تمام نیازهای بشری است. ‏



آیت‌الله نوری همدانی ترویج فرهنگ جهاد و شهادت را مورد توجه قرار داد و بیان داشت: جوانان ایران اسلامی امروزه با اتکاء به ایمان و ‏تقویت روحیه جهاد و خودباوری قله‌های رفیع علم را در نور دیده‌اند و در عرصه‌های مختلف به نوآوری رسیده‌اند. ‏



این مرجع تقلید در ادامه مدیریت زمان را مهم ارزیابی کرد و گفت: حوزه و دانشگاه به عنوان دو مرکز مهم علمی باید اقدامات اساسی جهت ‏نوآوری و شکوفایی انجام دهند. ‏

