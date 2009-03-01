امضای یادداشت تفاهم همکاریهای صنعتی و معدنی ایران و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، این یادداشت تفاهم توسط علی اکبر محرابیان وزیر صناع و معادن ایران و "فوزی حریری" وزیر صنایع عراق و در حضور روسای جمهوری دو کشور در تهران امضا شد.

محرابیان در دیدار وزیر صنایع عراق، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاریها با عراق اهمیت ویژه‌ای قائل است افزود: این مناسبات طی چند سال اخیر با حمایت مسئولان عالی رتبه دو کشور، گسترش قابل توجهی یافته است.

وی با اشاره به روابط خوب فیمابین و ابراز خرسندی از تعاملات مناسب دو کشور، بر تعمیق این روابط به ویژه در عرصه‌های مختلف صنعتی تاکید کرد.

فوزی حریری وزیر صنایع عراق نیز از گسترش بیشتر روابط با ایران استقبال کرد و تقویت و تحکیم مناسبات دوجانبه اقتصادی و صنعتی را خواستار شد.

وی با اشاره به ظرفیتهای بالقوه دو کشور، خواستار توسعه همکاریهای صنعتی- تولیدی با جمهوری اسلامی ایران شد.