جریان اصلاحات رسانه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم کمپین حمایت از خاتمی که به دعوت برخی از احزاب اصلاح طلب در شهرک غرب تهران (اریکه ایرانیان) برگزار شد، مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حضور سید محمد خاتمی در عرصه انتخابات گفت: خاتمی می تواند با توجه به تحولات جهان و مقتضیات کنونی کشور، آینده ای روشن را برای ساختن ایرانی نو فراهم کند.

انصاری با بیان اینکه خاتمی و جریان اصلاحات رسانه ندارند، گفت: اگر قرار بود با توهین و اهانت به ملتی که خواهان خاتمی هستند مردم از او ناامید شوند باید در 8 سال دوران اصلاحات این اتفاق روی می داد.

عضو شورای مرکزی روحانیون مبارز ابراز امیدواری کرد که خاتمی گام های استواری برای جامعه بردارد.

وی همچنین نسبت به آنچه که بداخلاقی های سیاسی و انتخاباتی علیه خاتمی توصیف کرد، هشدار داد.

گفتنی است از یک ساعت قبل از شروع رسمی مراسم، به علت ازدحام شدید جمعیت، تمامی درهای سالن بسته شده بود و جمعیت زیادی در راهروها و اطراف ساختمان محل برگزاری این اجلاس تجمع کرده بودند.

ازدحام جمعیت به گونه ای بود که برخی از میهمانان این مراسم از جمله تاج زاده و دهها خبرنگار و عکاس، قادر به ورود به سالن اصلی همایش نبودند.