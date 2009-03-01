دانشگاه آزاد باید فکری برای اخلاق بکند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی عصر یکشنبه در دیدار معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی طی سخنانی ‏ضمن قدردانی ‏از خدمات و عملکرد دانشگاه آزاد خاطر نشان کرد: به رغم تبلیغات علیه دانشگاه آزاد این نهاد علمی ‏خدمات ‏ارزنده‌ای به جامعه علمی کشور ارائه کرده است. ‏



وی با اشاره به برخی موانع پیش روی دانشگاه آزاد یاد‌آور شد: این دانشگاه طرح‌های خوبی برای اجرا دارد البته ‏اگر دیگران اجازه دهند و ‏بگذارند. ‏



استاد درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: مسئولان دانشگاه آزاد نباید از این موانع که همواره فرا روی ‏دانشگاه بوده بهراسند بلکه باید ‏با قدرت به کار خود ادامه دهند. ‏



وی در ادامه بر ضرورت تقویت امور فرهنگی در دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: باتوجه به روحیات نسل جوان و ‏انعطاف پذیری آنان باید با ‏برنامه‌ریزی دقیق برروی مسائل فرهنگی و ظاهری جوانان کار کنیم. ‏



این مرجع تقلید با اشاره به بروز برخی ناهنجاری‌ها خاطر نشان کرد: دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه آزاد باید ‏برای اخلاق جامعه فکر و ‏اقدامی بنمایند. ‏





