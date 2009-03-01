دانشگاه آزاد باید فکری برای اخلاق بکند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله عبدالکریم موسوی اردبیلی عصر یکشنبه در دیدار معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی طی سخنانی ضمن قدردانی از خدمات و عملکرد دانشگاه آزاد خاطر نشان کرد: به رغم تبلیغات علیه دانشگاه آزاد این نهاد علمی خدمات ارزندهای به جامعه علمی کشور ارائه کرده است.
وی با اشاره به برخی موانع پیش روی دانشگاه آزاد یادآور شد: این دانشگاه طرحهای خوبی برای اجرا دارد البته اگر دیگران اجازه دهند و بگذارند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: مسئولان دانشگاه آزاد نباید از این موانع که همواره فرا روی دانشگاه بوده بهراسند بلکه باید با قدرت به کار خود ادامه دهند.
وی در ادامه بر ضرورت تقویت امور فرهنگی در دانشگاهها تأکید کرد و افزود: باتوجه به روحیات نسل جوان و انعطاف پذیری آنان باید با برنامهریزی دقیق برروی مسائل فرهنگی و ظاهری جوانان کار کنیم.
این مرجع تقلید با اشاره به بروز برخی ناهنجاریها خاطر نشان کرد: دانشگاههای کشور از جمله دانشگاه آزاد باید برای اخلاق جامعه فکر و اقدامی بنمایند.
قم - خبرگزاری مهر: آیتالله موسوی اردبیلی ضمن تأکید بر ضرورت ترویج مباحث اخلاقی در جامعه گفت: دانشگاه آزاد باید اقدامی جدی برای ترویج اخلاق بکند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله عبدالکریم موسوی اردبیلی عصر یکشنبه در دیدار معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی طی سخنانی ضمن قدردانی از خدمات و عملکرد دانشگاه آزاد خاطر نشان کرد: به رغم تبلیغات علیه دانشگاه آزاد این نهاد علمی خدمات ارزندهای به جامعه علمی کشور ارائه کرده است.
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