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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۱۶

آیت‌الله موسوی اردبیلی: ‏

دانشگاه آزاد باید فکری برای اخلاق بکند

دانشگاه آزاد باید فکری برای اخلاق بکند

قم - خبرگزاری مهر: آیت‌الله موسوی اردبیلی ضمن تأکید بر ضرورت ترویج مباحث اخلاقی در جامعه گفت: دانشگاه آزاد باید اقدامی جدی برای ترویج ‏اخلاق بکند. ‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی عصر یکشنبه در دیدار معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی طی سخنانی ‏ضمن قدردانی ‏از خدمات و عملکرد دانشگاه آزاد خاطر نشان کرد: به رغم تبلیغات علیه دانشگاه آزاد این نهاد علمی ‏خدمات ‏ارزنده‌ای به جامعه علمی کشور ارائه کرده است. ‏

وی با اشاره به برخی موانع پیش روی دانشگاه آزاد یاد‌آور شد: این دانشگاه طرح‌های خوبی برای اجرا دارد البته ‏اگر دیگران اجازه دهند و ‏بگذارند. ‏

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: مسئولان دانشگاه آزاد نباید از این موانع که همواره فرا روی ‏دانشگاه بوده بهراسند بلکه باید ‏با قدرت به کار خود ادامه دهند. ‏

وی در ادامه بر ضرورت تقویت امور فرهنگی در دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: باتوجه به روحیات نسل جوان و ‏انعطاف پذیری آنان باید با ‏برنامه‌ریزی دقیق برروی مسائل فرهنگی و ظاهری جوانان کار کنیم. ‏

این مرجع تقلید با اشاره به بروز برخی ناهنجاری‌ها خاطر نشان کرد: دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه آزاد باید ‏برای اخلاق جامعه فکر و ‏اقدامی بنمایند. ‏


کد مطلب 841597

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