به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در حاشیه تمرین امروز تیم فوتبال استقلال با بیان این مطلب در خصوص دیدار آبی پوشان مقابل پیکان قزوین گفت: قبل از هر چیز من به مردم قزوین احترام می گذارم و از آنها تشکر می کنم.

وی با انتقاد از میزبانی تیمش در بازی روز گذشته مقابل پیکان قزوین افزود: فرستادن تیم‌های تهرانی به شهرستان‌ها باید با کارشناسی انجام شود. چرا که بعضی از شهرستان‌ها نمی توانند آنطور که باید و شاید میزبانی کاملی انجام دهند و متاسفانه معضلاتی را برای تیم میهمان به وجود می آورند.

قلعه نویی ادامه داد: قطعا ما این مشکلات را در شهرهایی مانند اصفهان و یا تبریز نخواهیم داشت. استاندارد برگزاری یک مسابقه لیگ برتری در یک شهرستان، داشتن فرودگاه و یک هتل 5 ستاره است که متاسفانه در بعضی از شهرهای کشور این امکانات وجود ندارد.

وی در واکنش به اظهارات یدالله جهانبازی، داور دیدار پیکان - استقلال که گفته بود اکبرپور نمی تواند راجع به داوری اظهار نظر کند گفت: به نظر من این سئوال را باید از آقای عنایت بپرسید چرا که در این مدت و طی فصل جاری 10 پنالتی ما از سوی داوران نادیده گرفته شده است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطر کرد: من و مسئولان باشگاه استقلال همیشه از داوری حمایت کرده‌ایم و نمی خواهیم که از طرف باشگاه ما جنجال و هیاهو برای داوری ایجاد شود اما اگر شما فیلم بازی با پیکان را بازبینی کنید می بینید که گروه داوری چند اشتباه محرز داشت.

وی افزود: یک اشتباه فاحش تیم داوری توسط کمک داور اول بود که باعث شد گل صددرصد سالم علی علیزاده آفساید اعلام شود. اشتباه دوم را هم کمک داور دوم داشت که در دو مورد آفساید مهاجمان پیکان را پرچم نزد و چیزی نمانده بود که این دو موقعیت توسط مهاجمان تیم میزبان به گل تبدیل شود.

قلعه نویی خاطر نشان کرد: در خصوص پنالتی هم باید بگویم که در ورزشگاه شهید رجایی قزوین آقای یدالله سلیمانی، ناظر داوری بازی پیکان - استقلال اعلام کرد که خطای مدافع پیکان صددرصد پنالتی بوده است.

وی ادامه داد: با این شرایط باید نسبت به داوری معترض باشیم چرا که پیروزی از ما گرفته شد اما باز هم به آقای عنایت و زیرمجموعه ایشان احترام می گذاریم چرا که چقدر هم اعتراض کنیم دیگر نمی توانیم نتیجه را برگردانیم پس سعی می کنیم با آرامش از کنار این قضیه بگذریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در واکنش به این موضوع که "عده ای نمی خواهند استقلال با امیر قلعه نویی نتیجه بگیرد"، گفت: ما آنها را که برای استقلال حاشیه سازی می کنند تا این تیم را از قهرمانی دور کنند به خدا واگذار می کنیم. تیم استقلال و من توکل‌مان به خداست و با قدرت به کارمان ادامه می دهیم و خود را اسیر این حاشیه‌ها نمی کنیم چرا که حواشی این چنینی می تواند تیم ما را از راهی که می رویم به بیراهه ببرد.

وی ادامه داد: در خصوص اینکه می گویند نمی خواهند تیم استقلال نتیجه بگیرد بعضی اوقات شرایطی بوجود می آید که من هم به وجود این قضیه شک می کنم.

قلعه نویی در خصوص حضور رینالدو در ترکیب تیم استقلال گفت: ما آرام آرام او را به زمین فرستادیم تا بتواند شرایط خود را با بازیکنان دیگر یکسان کرده و برای تیم در دیدارهای آتی مثمرثمر باشد.

سرمربی استقلال پیرامون حرف و حدیثی مبنی بر اینکه مجتبی جباری در یکی از نشریات از امیر قلعه نویی و کادر فنی انتقاد کرده گفت: من هنوز این مطلب را نخوانده ام پس نمی توانم اظهار نظر کنم اما اگر این قضیه صحت داشته باشد چه مجبتی جباری باشد وچه شخص دیگری حتما با او برخورد خواهم کرد.

وی در خصوص عدم بکارگیری از یدالله اکبری گفت: یدالله بازیکن بسیار خوبی است و قابلیت های فنی خوبی دارد اما با توجه به اینکه حسین کاظمی هم پست او است و در تیم ملی بازی می کند به این بازیکن باتجربه کمتر بازی رسیده اما مطمئن باشید که در زمان لازم از او استفاده خواهیم کرد.

قلعه نویی در ادامه بازی روز چهارشنبه استقلال مقابل ذوب آهن را یک بازی بسیار حساس خواند و گفت: که ما هم قسم شده‌ایم و مطمئن باشید که با تمام توان خود در این مسابقه حضور پیدا خواهیم کرد تا بتوانیم امتیازات لازم را کسب کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم هر تیمی که مستحق قهرمانی است به این مقام برسد چرا که معتقدم با این شرایط حق به حقدار خواهد رسید.