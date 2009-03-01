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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۱۵

نشست کمیته تیم‌های ملی؛

حضور تیم امید در یک تورنمنت خارجی تصویب شد/ معرفی کادر پزشکی تیم ملی

حضور تیم امید در یک تورنمنت خارجی تصویب شد/ معرفی کادر پزشکی تیم ملی

در جلسه امروز کمیته تیم‌های ملی برنامه‌های تیم‌های فوتبال نوجوانان و جوانان کشورمان و همچنین شرکت تیم فوتبال امید در یک تورنمنت خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که به ریاست مهدی تاج رئیس کمیته تیم های ملی و اعضای این کمیته برگزار شد، برنامه آماده سازی و دیدارهای تدارکاتی تیم فوتبال نوجوانان برای حضور قدرتمند در مسابقات جام جهانی نیجریه مطرح و بر اجرای آن تاکید شد.

با توجه به نزدیکی دو رویداد جام جهانی فوتبال نوجوانان و مقدماتی جوانان آسیا (شهریور و مهرماه سال آینده)، فدراسیون فوتبال خواستار تعویق یک ماهه این مسابقات از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا شده بود که این پیشنهاد با موافقت AFC روبرو شده و مسابقات مقدماتی جوانان آسیا با تاخیری یک ماهه برگزار خواهد شد. در جلسه امروز این موضوع به اطلاع اعضا کمیته تیم‌های ملی رسید.

در این نشست همچنین اعزام تیم فوتبال امید در اردیبهشت ماه به یک تورنمنت خارجی مورد تصویب قرار گرفت اما اعلام نام کشور میزبان این تورنمنت به پس از قطعی شدن مذاکرات فدراسیون با مسئولان فدراسیون این کشور موکول شد. احتمالا نام میزبان تورنمنتی که تیم ایران به آن اعزام خواهد شد تا فردا مشخص می شود.

در جلسه امروز کمیته تیم‌های ملی گروه پزشکی تیم ملی فوتبال گزارشی را از عملکرد این گروه در جهت پشتیبانی و خدمات پزشکی به ملی پوشان فوتبال کشورمان ارائه کرد. همچنین به منظور ارائه خدمات مطلوب الگوی کاملی از یک تیم پزشکی شامل؛ یک پزشک، یک فیزیوتراپ، کارشناس تغذیه، روانشناس، ماساژور جهت اردوها و دیدارهای تدارکاتی را به کمیته تیم‌های ملی پیشنهاد شد که به منظور رعایت استانداردهای لازم ترکیب این گروه مورد تصویب اعضا قرار گرفت.  

بر این اساس مقرر شد کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال موضوع انتخاب اعضای کامل تیم پزشکی را پیگیری و نهایی کند. 

کد مطلب 841601

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