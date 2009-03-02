روشهای سنتی استفاده از منابع خزر این اکوسیستم را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر در سوادکوه، مرتضی دامن پاک جامی عصر روز گذشته در همایش منطقه ای "دریای خزر،‌ تاریخ، سیاست، ‌اقتصاد و ر‍ژ‍یم حقوقی" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه با اشاره به اینکه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولان کشور توجهی به دریای خزر نمی کردند، اظهار داشت: از دهه 60 ایران برای بهره برداری از منابع دریای خزر اقدام به ایجاد سکوهای نفتی کرد.

وی یادآور شد: برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی کشورها و بهره برداری عادلانه از ذخایر دریای خزر تشکیل سازمانی که کشورهای حاشیه دریای خزر عضو آن باشند ضروری است.

به گفته وی، بهره مندی عادلانه و منصفانه از دریای خزر تنها با همکاری و تعامل کشورهای حاشیه آن فراهم خواهد شد.

دامن پاک جامی افزود: پس از گذشت 17 سال از فروپاشی کشور شوروی و مشکلاتی که ناشی از هجوم این کشورها برای کسب منابع از این دریا شده بود در حال حاضر با نشستها و تعاملاتی که صورت گرفته این منازعات به همکاری برای استفاده از این ذخایر تبدیل شده است.

نماینده دائمی ایران در اکو تصریح کرد: قراردادهایی بین کشورهای حاشیه دریای خزر برای حفظ محیط زیست این دریا منعقد شده است که امیدواریم مشکلات به وجود آمده توسط آن رفع شود.

وی به پیشرفتهای ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر اشاره کرد و اظهار داشت: با برقراری خطوط نفتی ترکمنستان، ‌آستارا و بندر انزلی پایه های همکاری و تعامل در این زمینه نیز فراهم شده است.