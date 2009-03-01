به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی سومین دوره جایزه ادبی یوسف (مسابقه سراسری داستان کوتاه دفاع مقدس ) عصر امروز با حضور مجتبی رحماندوست مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران، سردارباقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و تعدادی از نویسندگان و شاعران کشور در مرکز همایش‌های ساختمان مرکزی حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم خسرو باباخانی دبیر جایزه ادبی یوسف دوره سوم این جایزه را هم به لحاظ کیفی و هم از نظر کمی بهتر از دوره دوم توصیف کرد و گفت: از میان 1300 اثری که برای جایزه ارسال شد، 726 اثر به مرحله دوم راه یافت و در این مرحله از کمک 6 داور تهرانی و 6 داور شهرستانی بهره بردیم و در نهایت به 20 اثر برتر رسیدیم که 3 اثر رتبه‌های اول تا سوم و 17 اثر باقیمانده شایسته تقدیر شناخته شدند.

وی "سیاه ‌نمایی" در برخی آثار این دوره از جایزه را مشهود دانست و با این حال بر لزوم برخورد منطقی با آنها تاکید کرد.

برخورد حذفی با نویسندگانی که "سیاه‌نمایی" می‌کنند، صحیح نیست

باباخانی در ادامه گفت: برخی دوستان به هنگام برخورد با جنگ تحمیلی به گونه‌ای عمل می‌کنند که انگار ما با جنگی خونین و تجاوز کارانه روبروئیم در حالی که انصافاً اینگونه نبود و کشور ما از موضع دفاع با جنگ مواجه شد. البته به قول یکی از داوران باید به این تعداد از نویسندگان توجه بیشتری شود چرا که از سر غرض نیست که برخی آثار اینگونه نوشته می‌شود و بلکه بیشتر از سر کج یابی است.

دبیر جایزه ادبی یوسف افزود: اگر این تعداد از دوستان نسبت به دفاع مقدس شناخت کافی ندارند، به من و نسل من برمی‌گردد که در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس کوتاهی کرده‌ایم؛ ما عاشوراهایی زیاد اما زینب‌های کمی داشته‌ایم. به هر حال نباید با این قبیل افراد که سیاه نمایی می‌کنند، برخورد حذفی شود بلکه بهتر است در انتقال این ارزش‌ها کوتاهی نکنیم چرا که اگر در این مورد همین گونه پیش برویم، چند سال دیگر، دیگر نامی از دفاع مقدس نمی‌ماند.

وی استفاده از سوژه‌های تکراری و نبود طنز در آثار را از دیگر کاستی‌های آثار ارسالی به این دوره از جایزه ارزیابی کرد و در پایان از حمید حسام و مسعود امیرخانی به جهت کوشش‌هایی فراوانی که برای برگزاری سومین جایزه ادبی یوسف متقبل شده‌اند، تشکر کرد.

تقدیر ویژه از مشاور رئیس جمهور

در ادامه این مراسم لوح سپاس و ویژه این جایزه توسط مسئولان آن و نیز سردار باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش ‌های دفاع مقدس به پاس کوشش‌های مجتبی رحماندوست مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران و نویسنده و مترجم آثار ادبی در نشر این ارزش‌ها اهدا شد و نصرالله زنجانی از مسئولان بنیاد مذکور نیز خبر از چاپ تمامی کتاب‌های رحماندوست در یک مجلد در سال 88 خبر داد.

سپس مصطفی رحماندوست شاعر عرصه کودک و نوجوان با اشاره با راز ماندگاری یک اثر و نحوه اظهار نظر برخی منتقدان درباره تعدادی از آثار، گفت: بسیاری آثار بوده‌اند که در زمان خودشان شناخته نشده‌اند اما بعد از مرگ نویسنده‌شان و یا گذشت آن دوره شناخته شده‌اند و به آثاری ماندگار مبدل شده‌اند. من به تبعیت از جورج برنارد شاو که گفت "شاعران، داستان نویسان شکست‌ خورده‌اند" می‌خواهم بگویم "ناقدان قصه ‌نویسان شکست خورده‌اند".

با این گفته که ادبیات دفاع مقدس نویسنده ندارد، کاملاً مخالفم

وی با بیان اینکه "در طول بیش از 30 سال فعالیت نوشتن حتی نتوانسته‌ام یک نقد بر کتابی بنویسم" افزود: معتقدم کار (درست) را کسی می‌کند که کار دیگری انجام می‌دهد البته به گونه‌ای دیگر نوشتن هرگز کار مبتدیان نیست؛ مثلاً خیلی‌ها از سر ناتوانی کنار هم گذاشتن کلمات و ساختن ردیف و قافیه است که شعر نو می‌گویند. اگر اینها مانند نیما و اخوان توانستند اول شعر سنتی خوب بگویند و آنگاه به ضرورت - نه از روی ناتوانی به سمت شعر نو بروند- آن وقت موفق خواهند بود. این قبیل نوآوری‌ها ناتوان آوری و نمود ناتوانی است.

این نویسنده ادبیات کودک اضافه کرد: به مسئولان جایزه ادبی یوسف توصیه می‌کنم، در ذهنشان فایلی خالی بگذارند برای این افراد شاید آثار آنها آثار دیگری باشد. به این فکر نکنید که تعداد آثار امسال از آثار پارسال بیشتر است پس امسال بهتر از پارسال است. با این حرف هم که ادبیات دفاع مقدس نویسنده ندارد کاملاً مخالفم چرا که می‌بینم کسانی را که با انگیزه دارند می‌نویسند اما شاید آثارشان به اینگونه مجالس رسمی راه پیدا نمی‌کند.

اثری قابل ترجمه است که بر زبان دل بین‌المللی تاثیر بگذارد

مصطفی رحماندوست با اشاره به تاثیر ادبیات در شناساندن هر پدیده‌ای از جمله دفاع مقدس، گفت: امروزه کسی در دنیا نیست که مظلومیت قوم یهود را باور نکند حتی دشمنان آن؛ دلیل این امر ادبیات و سینماست. ادبیات قومی که می‌خواست به گونه‌ای بر جهان سروری پیدا کند، طوری بود که دیگر امروز در دل اروپای آزاد اگر حرفی علیه مظلومیت این قوم بزنی، باید بروی زندان.

وی تاکید کرد: فکر می‌کنم که انگیزه نویسندگان ما برای نوشتن درباره دفاع مقدس قوی نیست. اگر انگیزه از درون خود آدم سرچشمه بگیرد، آن وقت اثری به وجود می‌آید که جاودانه خواهد شد. نوشته‌های خوب درباره دفاع مقدس هم بسیار زیاد و قابل توجه است اما تازه در اول کار هستیم.

این شاعر حوزه کودک و نوجوان درباره ترجمه آثار ایرانی به زبان‌های خارجی نیز گفت: اثری ترجمه می‌شود که بتواند بر زبان دل بین‌المللی تاثیر بگذارد؛ دفاع و مقابله با دشمن حرفی است که همه دنیا قبول دارد و مسلمان و غیر مسلمان سرش نمی‌شود اما ما باید به دنبال زبانی باشیم که مسلمان و غیر مسلمان سرش می‌شود.

در پایان این مراسم جوایز برگزیدگان و شایستگان تقدیر جایزه ادبی یوسف اهدا شد.