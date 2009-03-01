همچنان با استاندارهای جهانی ساخت و ساز فاصله داریم

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، بهرام غفاری عصر امروز در اولین همایش بزرگداشت روز مهندسی در شهرستان ساوه افزود: در زمینه توسعه استانداردهای ساخت و ساز باید تلاشی گسترده برای رسیدن به استاندارای جهانی صورت بگیرد و ایجاد یک نظام مهندسی ملی در کشور ضروری است.

وی تصریح کرد: جامعه نظام مهندسی ایران برای ارتقا و رسیدن ایران به نرم جهانی در زمینه ساخت و ساز باید تلاش کند.

غفاری با تاکید بر اینکه دانش فنی معماری ساختمانی نیازمند توسعه و ارتقای کیفیت است، اضافه کرد: رعایت اصول معماری نسبت به دهه ‌های قبل رشد یافته است.

وی اظهار داشت: نبود درآمدزایی برای فعالان بخش نظام مهندسی مهمترین عامل در ارائه این نوع خدمات به روستاها است و بردن خدمات نظام مهندسی با توجه به اقلیم و شرایط جفرافیایی به مناطق مختلف کشور پرهزینه و مقرون به صرفه نیست.

مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور تصریح کرد: در این زمینه دولت باید از مکانیزمهای کمک کننده مانند تهیه طرح‌هایی به صورت رایگان برای روستاییان و کنترل کیفیت ساخت و ساز توسط نظام فنی روستایی تحت کنترل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 146 هزار مهندس در پنجاه رشته مختلف ساختمانی در کشور فعالیت دارند، افزود: ارایه خدمات مهندسی مطلوب در برنامه شهری، نیازمند آموزش کارآمد مهندسان و توجه به معیشت و دستمزد عادلانه آنان است.

معاون استاندار مرکزی و فرماندارساوه با اشاره به اینکه این شهرستان از توانمندیها، استعدادها و ظرفیت بالایی در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی مهندسی ساختمانی برخوردار است، گفت: این شهرستان نیازمند معماری مناسب و ایجاد بانک اطلاعاتی است تا بتواند با استفاده از تجربیات خود عمر بناها را از 20 به 100 سال برساند.

علی محمد گلستانی فرد، هدف از برگزاری این‌ گونه همایش‌ها را تجلیل و تکریم از افرادی که در این عرصه فعالیت دارند و همچنین انتقال و تبادل تجربیات و دانش و علوم در این زمینه‌ عنوان کرد.