به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی عصر یکشنبه در دیدار معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در سخنانی برضرورت ایجاد وحدت واقعی بین حوزه و دانشگاه تأکید کرد و بیان داشت: وحدت بین این دو نهاد علمی با تغییر متون درسی حاصل نمیشود بلکه یکی از راهکارهای ایجاد وحدت ارتباط مستمر حوزویان و دانشگاهیان است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اظهار داشت: بعد از گذشت 30 سال از انقلاب متأسفانه وحدت حوزه و دانشگاه از قالب لفظ خارج نشده است در حالیکه باید برای عملی کردن این موضوع اقدامی صورت گیرد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: کشور ما بحمدالله دارای ابعاد مختلف فرهنگی است که ورود عمیقانه عالمان و صاحب نظران دینی در این عرصهها به تعمیق و کارآیی بیشتر آن منجر خواهد شد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم ارتباط مراکز دانشگاهی را با فضلا و عالمان دینی بسیار مهم و سودمند خواند و گفت: باید برنامهریزی مدونی در این خصوص صورت گیرد تا این ارتباط به صورت مستمر و گروهی ادامه داشته باشد و تنها منحصر به ایام و مراسم خاص نشود.
وی با قدردانی از خدمات و عملکرد دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: این دانشگاه مجموعه علمی کم نظیری است که از پشتیبانی و برنامهریزی افراد صاحب نظری بهره میگیرد و توانسته در طول سالها فعالیت خود خلأ بزرگی را در کشور پر و چهره علمی کشور را دگرگون کند.
آیتالله فاضل لنکرانی تصریح کرد: بحمدالله امروزه دانشگاه آزاد به جایی رسیده که حتی جلوتر از مراکز علمی دولتی حرکت میکند و ضرورت دارد دستاندرکاران این نهاد علمی دستاوردها و فعالیتهای آنرا اطلاعرسانی کنند.
وی با بیان اینکه علم بدون فرهنگ عقیم و بیهویت است، یادآور شد: دانشگاه آزاد با پیوند این دو مهم به موفقیتها و دست آوردهای خوبی رسیده است.
آیتالله فاضل در پایان گفت: با توجه به پسوند اسلامی دانشگاه آزاد انتظار ما این است که مباحث اسلامی، اخلاقی و فرهنگی در آن پررنگتر شود و کارهای بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: آیتالله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی ارتباط مستمر حوزویان با دانشگاهیان را به عنوان یکی از راهکارهای مهم وحدت حوزه و دانشگاه عنوان کرد و گفت: وحدت این دو نهاد با تغییر متون درسی میسر نمیشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی عصر یکشنبه در دیدار معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در سخنانی برضرورت ایجاد وحدت واقعی بین حوزه و دانشگاه تأکید کرد و بیان داشت: وحدت بین این دو نهاد علمی با تغییر متون درسی حاصل نمیشود بلکه یکی از راهکارهای ایجاد وحدت ارتباط مستمر حوزویان و دانشگاهیان است.
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