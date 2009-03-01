به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی عصر یکشنبه در دیدار معاون فرهنگی دانشگاه ‏آزاد اسلامی در ‏سخنانی برضرورت ایجاد وحدت واقعی بین حوزه و دانشگاه تأکید کرد و ‏بیان داشت: وحدت بین این دو نهاد علمی با تغییر متون درسی ‏حاصل نمی‌شود بلکه‌ یکی از ‏راهکارهای ایجاد وحدت ارتباط مستمر حوزویان و دانشگاهیان است. ‏



رئیس مرکز فقهی ائمه اظهار داشت: بعد از گذشت 30 سال از انقلاب متأسفانه وحدت ‏حوزه و دانشگاه از قالب لفظ خارج نشده است در حالیکه باید ‏برای عملی کردن این موضوع ‏اقدامی صورت گیرد. ‏



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: کشور ما بحمدالله دارای ابعاد مختلف فرهنگی ‏است که ورود عمیقانه عالمان و صاحب نظران ‏دینی در این عرصه‌ها به تعمیق و کارآیی ‏بیشتر آن منجر خواهد شد. ‏



استاد درس خارج حوزه علمیه قم ارتباط مراکز دانشگاهی را با فضلا و عالمان دینی بسیار ‏مهم و سودمند خواند و گفت: باید برنامه‌ریزی ‏مدونی در این خصوص صورت گیرد تا این ‏ارتباط به صورت مستمر و گروهی ادامه داشته باشد و تنها منحصر به ایام و مراسم خاص ‏نشود. ‏



وی با قدردانی از خدمات و عملکرد دانشگاه آزاد ‏خاطرنشان کرد: این دانشگاه مجموعه علمی کم ‏نظیری است که از پشتیبانی و برنامه‌ریزی ‏افراد صاحب نظری بهره می‌گیرد و توانسته در طول سالها فعالیت خود خلأ بزرگی ‏را در ‏کشور پر و چهره علمی کشور را دگرگون کند. ‏



آیت‌الله فاضل لنکرانی تصریح کرد: بحمدالله امروزه دانشگاه آزاد به جایی رسیده که حتی ‏جلوتر از مراکز علمی دولتی حرکت می‌کند و ‏ضرورت دارد دست‌اندرکاران این نهاد ‏علمی دستاوردها و فعالیت‌های آن‌را اطلاع‌رسانی کنند. ‏



وی با بیان اینکه علم بدون فرهنگ عقیم و بی‌هویت است، یادآور شد: دانشگاه آزاد با پیوند ‏این دو مهم به موفقیت‌ها و دست آوردهای خوبی ‏رسیده است. ‏



آیت‌الله فاضل در پایان گفت: با توجه به پسوند اسلامی دانشگاه آزاد انتظار ما ‏این است که مباحث اسلامی، اخلاقی و فرهنگی در آن ‏پررنگ‌تر شود و کارهای بیشتری در ‏این زمینه صورت گیرد. ‏

