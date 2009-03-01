پلیس راه خراسان شمالی 327 هزار راننده متخلف را جریمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سرهنگ هادی داوودی عصرامروز در نشست خبری افزود: آمار اعمال قانون رانندگان متخلف در محورهای این استان به نسبت مشابه سال گذشته 44 درصد افزایش داشته است.

وی آمار رانندگان متخلف سال گذشته را 243 هزار نفر اعلام کرد.

به گفته سرهنگ داوودی، رانندگان متخلف محورهای استان خراسان شمالی به دلیل تخلفات خود در مجموع 33 میلیارد و 120 میلیون ریال قبض جریمه دریافت کرده اند.

وی گفت: این در حالیست که میزان برگه جریمه رانندگان متخلف در سال گذشته 23 میلیارد ریال بوده است.

سرهنگ داوودی افزود: با وجود افزایش 44 درصدی جریمه و تشدید طرح برخورد با رانندگان متخلف در محورهای این استان، آمار فوت شدگان ناشی از سوانح هفت درصد افزایش داشته است.

به گفته رییس پلیس راه های استان خراسان شمالی، امسال 239 نفر براثر سوانح رانندگی در محورهای اصلی و فرعی این استان جان خود را از دست داده اند که یک چهارم فوت شدگان در محورهای روستایی بودند.

به گفته وی، بیشترین فوت شدگان ناشی از سوانح رانندگی در محورهای این استان، مربوط به ماه های فروردین و مردادماه امسال بوده است.

رییس پلیس راه های استان خراسان شمالی گفت: در حالی آمار سواح رانندگی منجر به فوت در محورهای این استان در سال جاری هفت درصد افزایش داشته است که می بایست براساس برنامه این آمار پنج درصد کاهش می یافت.

سرهنگ داوودی افزود: البته میزان تردد خودروها در محورهای این استان در سال جاری به نسبت سال گذشته دو میلیون افزایش داشته و از 11 میلیون به 13 و نیم میلیون رسیده است.

به گفته وی، 58 درصد از سوانح رانندگی محورهای این استان مربوط به خودروهای سواری و مابقی مربوط به سایر خودروهای عبوری است.

سرهنگ داوودی تاکید کرد: در سال جاری آمار تلفات سوانح رانندگی موتور سواران به نسبت سال گذشته پنجاه درصد کاهش یافته و از 18 درصد سال گذشته به 9 درصد در سال جاری رسیده است.