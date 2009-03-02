کادر فنی صلاح بداند فردا بازی می کنم/ شانس قهرمانی ما کاهش یافته است

محسن خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت خود گفت: همه چیز خوب است و من هم آمادگی ام را به کادرفنی اعلام کرده ام، قطعا در صورت صلاحدید آنها در دیدار با مقاومت سپاسی شیراز به میدان خواهم رفت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می تواند همانند دوران اوج خود برای پرسپولیس بازی کند، افزود: تا بازی نکنم نمی توانم در مورد شرایط خودم صحبت کنم. قطعا باید در شرایط مسابقه قرار بگیرم تا در خصوص عملکردم نظر بدهم اما قطعا با حضور در بازی ها و قرار گرفتن در شرایط مسابقه، می توانم کم کم به دوران اوجم بازگردم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران همچنین در مورد شرایط فعلی تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: ما در بازی های گذشته فرصت های زیادی را برای نزدیک شدن به صدرجدول از دست دادیم ولی با توجه به بازی های باقیمانده تا پایان لیگ، احتمال تغییرات در بالای جدول بسیار است.

خلیلی اضافه کرد: البته با توجه به فاصله امتیازی ما با تیم های بالانشین، شانس قهرمانی ما در لیگ برتر کاهش یافته اما اگر بتوانیم حداکثر امتیازات بازی های آینده را کسب کنیم و تیم های بالای جدول هم امتیاز از دست بدهند، شانس ما برای رسیدن به این موفقیت افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: درست است شانس ما برای قهرمانی در لیگ برتر کاهش یافته است اما با تلاش مضاعف در مسابقات دیگر به میدان می رویم زیرا فرصت قهرمانی در رقابت های جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا را داریم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در پایان در مورد دیدار با مقاومت سپاسی شیراز هم گفت: این تیم همیشه برابر تیم های بزرگ، نتایج خوبی کسب می کند ولی ما باید تلاش کنیم تا 3 امتیاز این دیدار خانگی را از آن خود کنیم و از نظر امتیازی فاصله خود را با تیم های بالای جدول کاهش دهیم.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مقاومت شهید سپاسی شیراز در چارچوب هفته سی ام رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور ساعت 16 روز سه شنبه با قضاوت محسن قهرمانی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.