نشست ادبی فرهنگی ایران و ترکمنستان در گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، در این نشست که همراه با اجرای برنامه های فرهنگی و هنری بود بر لزوم تقویت و گسترش مناسبات فرهنگی و ادبی دو کشور تاکید شد.

محمدرضا داورزنی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبد کاووس در این نشست گفت: اشتراکات فرهنگی و هنری زیادی بین دو کشور وجود دارد و برای تقویت آن باید گام برداشت.

وی افزود: هنرمندان سفیران فرهنگی جامعه بوده و باید برای حفظ دستاوردهای فرهنگی تلاش ویژه ای کنند، ضمن اینکه ایجاد و تقویت مناسبات فرهنگی دو منطقه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: هنرمندان زبان گویای جامعه بوده و مسولیت بزرگی در جهت مهرورزی، صلح دوستی و انسانیت و دعوت به سوی خداوند دارند.