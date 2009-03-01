ملاک ما عمل دولت اوباما است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"دیمیتری مدودف" رئیس جمهور روسیه گفت : مسکو، منتظر پیشنهادهای جدیدی از سوی ایالات متحده برای حل مناقشه درباره سپر دفاع موشکی است.

وی به سخنان مثبت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر پایان دوران یکجانبه گرایی اشاره کرد و اظهار داشت : ما از واشنگتن سیگنالهای مثبتی دریافت کرده ایم، اما عملی شدن آنها برای ما ملاک است.

مدودف از دیدار خود با اوباما در حاشیه نشست گروه 20 در لندن در دو آوریل خبر داد و ابراز امیدواری کرد بتواند مسئله سپر موشکی را نیز با وی در میان بگذارد.

مدودف به مخالفت کرملین با طرح کاخ سفید برای استقرار سپر موشکی در اروپای شرقی اشاره کرد و گفت : نگاه ما به موضوع سپر کاملا برای آمریکایی ها روشن است.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود از این اقدام را به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.