فیروز کریمی به جریمه نقدی محکوم شد/ محرومیت بازیکنان داماش و ابومسلم

به گزارش خبرنگار مهر، در دقایق تلف شده دیدار تیم‌های صبای قم و راه آهن شهرری رحیمی مقدم به سود تیم راه آهن اعلام ضربه پنالتی کرد اما به دستور فیروز کریمی دروازه بان صبای قم از ایستادن درون دروازه خودداری کرد. در پی بروز این اتفاقات کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از استماع اظهارات فیروز کریمی وی را به دلیل اعتراض به تصمیم داور با کردار و گفتار خود به توبیخ کتبی، درج در پرونده و 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

این کمیته همچنین با توجه به حوادث دیدار تیم‌های داماش گیلان و ابومسلم مشهد و توهین تماشاگران منتسب به تیم داماش به داور و کمیته داوران، این باشگاه گیلانی را به توبیخ کتبی و 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

همچنین"عبدالجبار مومونی" بازیکن تیم ابومسلم به دلیل اعتراض، فحاشی و حمله به داور سه جلسه محروم و به مبلغ پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. ضمن اینکه "مصطفی حاجتی" بازیکن تیم داماش گیلان به دلیل حمله، هل دادن و اعتراض‌های مکرر به داور مسابقه به سه جلسه محرومیت و مبلغ پنج میلیون جریمه نقدی محکوم شد.

کمیته انضباطی در حکم دیگری محمد غلامی بازیکن تیم فوتبال پاس را به دلیل فحاشی و بکاربردن الفاظ رکیک نسبت به بازیکن تیم خود در دیدار با فولاد خوزستان به دو جلسه محرومیت و پرداخت پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.