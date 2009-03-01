کشف چند انبار سلاح و مهمات/کشته شدن یک نظامی آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،ارتش آمریکا امروز در بیانیه از کشته شدن یکی از تفنگداران دریایی خود در یک حادثه غیرجنگی در استان الانبار در روز شنبه خبر داد .



با کشته شدن این نظامی،آمار تلفات ارتش آمریکا در ماه فوریه به 16 کشته و از ابتدای جنگ علیه عراق در مارس 2003 تا کنون به چهار هزار و 253 کشته رسید.

یک منبع در استان صلاح الدین امروز از کشف مقادیر فراوانی مواد منفجره و مهمات در غرب شهر سامراء خبر داد.



به گفته این منبع، این عملیات بر اساس اطلاعات به دست آمده صورت گرفت؛این منطقه پناهگاه اصلی شبکه القاعده در استان صلاح الدین به شمار می رفت.



کشف یک انبار سلاح و مهمات در منطقه ای غیرمسکونی در نزدیک جاده مخمور به کرکوک از دیگر تحولات مربوط به عراق است.



این انبار شامل 12 گلوله خمپاره،6 قبضه سلاح کلاشینکف،9 عدد مین و 25 گلوله آرپی چی و نقشه مفصلی از منطقه است.



قاسم عطا سخنگوی عملیات امنیتی بغداد امروز از کشته شدن یک مرد مسلح که در حال منتقل کردن بمبهای دست ساز به یک خودروی غیرنظامی در شرق بغداد بود، خبر داد.



به گفته وی، نیروهای امنیتی عراق این مرد مسلح را که در حال منتقل کردن چهار بمب دست ساز به یک خودروی غیرنظامی در منطقه طارق در شرق بغداد بود، کشتند.

عملیات انتحاری در غرب شهر فلوجه سبب کشته شدن یکی از اعضای شوراهای بیداری و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.



یک فرد انتحاری با بستن کمربند انفجاری خود را در نزدیک منزل شیخ خالد العیفان رئیس دفاتر شوراهای بیداری در منطقه العامریه در غرب فلوجه منفجر کرد که به کشته شدن برادرزاده وی و زخمی شدن دو نفر از محافظانش انجامید.

یک منبع امنیتی در استان دیاله از بازداشت 10 عضو اتحادیه میهنی کردستان در منطقه جلولاء به اتهام تیراندازی به یک افسر پلیس خبر داد.



یک منبع امنیتی در استان واسط امروز اعلام کرد نیروهای پلیس موفق به بازداشت پنج مرد مسلح شدند که مقادیری سلاح به همراه داشتند.



سخنگوی عملیات امنیتی بغداد امروز از بازداشت 12 فرد تحت پیگرد و سه مظنون در عملیات نیروهای عراقی در 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف این شهر خبر داد.

نیروهای امنیتی در کرکوک نیز موفق به کشف گلوله توپخانه و موشک آماده شلیک در این شهر شدند.



دستگیری چهار فرد تحت پیگرد در عملیات نیروهای ارتش در شهر العماره واقع در استان میسان و کشف یک انبار مهمات از دیگر تحولات امنیتی مربوط به عراق است.