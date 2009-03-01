به گزارش خبرنگار مهر، برترین‌های اخلاق هفته‌‎های بیست و هشتم و بیست و نهم رقابت‌های لیگ برتر به شرح زیر معرفی شدند:

هفته بیست و هشتم

بازیکن برتر اخلاق: رضا جلالی (استقلال اهواز)

مربی برتر اخلاق: محمود یاوری (راه آهن تهران)

تیم برتر اخلاق: پاس همدان

میزبان برتر اخلاق: پاس همدان و هیئت فوتبال خراسان رضوی

هفته بیست و نهم

بازیکن برتر اخلاق: فرشید طالبی (ذوب آهن)

مربی برتر اخلاق: پرویز مظلومی (مس کرمان)

میزبان برتر اخلاق: سپاهان اصفهان

سرپرست برتر اخلاق: هادی مباشری (ابومسلم خراسان)

تیم برتر اخلاق: مقاومت شهید سپاسی شیراز

سازمان لیگ از تیم داوری دیدار سپاهان اصفهان - پرسپولیس نیز تقدیر ویژه به عمل آورد.