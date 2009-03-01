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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۲۶

برترین‌های اخلاق 2 هفته گذشته لیگ برتر معرفی شدند

برترین‌های اخلاق 2 هفته گذشته لیگ برتر معرفی شدند

از سوی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برترین‌های اخلاق هفته‌های بیست و هشتم و بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، برترین‌های اخلاق هفته‌‎های بیست و هشتم و بیست و نهم رقابت‌های لیگ برتر به شرح زیر معرفی شدند:

هفته بیست و هشتم
بازیکن برتر اخلاق: رضا جلالی (استقلال اهواز)
مربی برتر اخلاق: محمود یاوری (راه آهن تهران)
تیم برتر اخلاق: پاس همدان
میزبان برتر اخلاق: پاس همدان و هیئت فوتبال خراسان رضوی

هفته بیست و نهم
بازیکن برتر اخلاق: فرشید طالبی (ذوب آهن)
مربی برتر اخلاق: پرویز مظلومی (مس کرمان)
میزبان برتر اخلاق: سپاهان اصفهان
سرپرست برتر اخلاق: هادی مباشری (ابومسلم خراسان)
تیم برتر اخلاق: مقاومت شهید سپاسی شیراز

سازمان لیگ از تیم داوری دیدار سپاهان اصفهان - پرسپولیس نیز تقدیر ویژه به عمل آورد.

کد مطلب 841628

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