به گزارش خبرنگار مهر، برترینهای اخلاق هفتههای بیست و هشتم و بیست و نهم رقابتهای لیگ برتر به شرح زیر معرفی شدند:
هفته بیست و هشتم
بازیکن برتر اخلاق: رضا جلالی (استقلال اهواز)
مربی برتر اخلاق: محمود یاوری (راه آهن تهران)
تیم برتر اخلاق: پاس همدان
میزبان برتر اخلاق: پاس همدان و هیئت فوتبال خراسان رضوی
هفته بیست و نهم
بازیکن برتر اخلاق: فرشید طالبی (ذوب آهن)
مربی برتر اخلاق: پرویز مظلومی (مس کرمان)
میزبان برتر اخلاق: سپاهان اصفهان
سرپرست برتر اخلاق: هادی مباشری (ابومسلم خراسان)
تیم برتر اخلاق: مقاومت شهید سپاسی شیراز
سازمان لیگ از تیم داوری دیدار سپاهان اصفهان - پرسپولیس نیز تقدیر ویژه به عمل آورد.
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