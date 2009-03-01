پیروزی نامداران تحت تاثیر قهرمانی زودهنگام پیکان

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌ای که با پیروزی مقتدرانه پیکان مقابل بیم بابل و قهرمانی زودهنگام این تیم همراه بود تیم‌های پتروشیمی بندرامام، فولاد ارومیه، برق کرمان، پادیسان گنبد و دانشگاه آزاد هم موفق به شکست حریفان خود شدند.

در حساس ترین دیدار هفته دریافت‌های ناقص و دفاع ضعیف بیم در میانه میدان زمینه را برای پر کردن سبد امتیازات پیکان در گیم اول به خوبی فراهم کرد. البته خودروسازان هم چندین بار با خراب کردن سرویس‌های خود به حریف کمک کردند تا از آنها زیاد دور نشود. اما در نهایت نیروی با انگیزه‌ای چون محمد محمد کاظم در کنار تجربه بالای محمد ترکاشوند و امیر حسینی بابلی‌ها را مجبور به پذیرفتن شکست در این ست کرد.

اما در ادامه بازی اشتباهات فردی شاگردان مصطفی کارخانه باعث شد در اواسط گیم دوم بیم به جلو رانده شود. البته تدابیر کارخانه که پرافتخارترین مربی والیبال ایران است در مورد جابجایی بازیکنان در زمین و محکم کردن خط دفاعی ورق را برگرداند. طوریکه محمد موسوی عراقی با کسب امتیاز 25 پیکان را برنده گیم دوم کرد. در حالیکه بابلی‎ها نخستین امتیاز این ست را به دست آورده بودند.

دیدار پیکان و بیم که علاوه بر این دو تیم برای سایپا و در نهایت سرنوشت لیگ هم مهم بود در گیم سوم سردتر و کندتراز دو گیم قبلی دنبال شد اما نتیجه نهایی آن بازهم رای به شکست تیم میهمان داد تا پیکان در فاصله یک هفته مانده به پایان مسابقات لیگ برتر و در روزی که سایپا با قرعه استراحت روبرو بود به عنوان قهرمان زودهنگام رقابت‌ها معرفی شود.

اما در دیگر دیدارهای برگزار شده امشب پتروشیمی بندرامام حریف مشهدی خود را با شکست بدرقه کرد، فولاد ارومیه در یزد چهاردهمین برد این فصل خود را جشن گرفت، گل گهرسیرجان در خانه متحمل هجدهمین باخت خود شد، پادیسان گنبد در حضور تماشاگرانش بر ارتعاشات صنعتی فائق آمد و دانشگاه آزاد نیز در گیلان به برتری 3 بر2 مقابل داماش دست یافت.

نتایج به دست آمده در بازی‌های امشب به این شرح است:

* پیکان 3 - بیم بابل صفر

(25 بر 22)، (25 بر 20) و (25 بر 19)

* پادیسان گنبد 3 - ارتعاشات صنعتی تهران یک

(25 بر 17)، (25 بر 19)، (22 بر 25) و (26 بر 24)

* پتروشیمی بندرامام 3 - بانک صادرات ایران صفر

(25 بر 18)، (25 بر 16) و (25 بر 19)

* سنگ آهن بافق یزد یک - فولاد ارومیه 3

(25 بر 20)، (21 بر 25)، (16 بر 25) و (21 بر 25)

* گل گهرسیرجان 2 - برق کرمان 3

(25 بر 16)، (25 بر 19)، (22 بر 25)، (21 بر 25) و (13 بر 15)

* داماش گیلان 2 - دانشگاه آزاد 3

(25 بر 23)، (25 بر 20)، (21 بر 25)، (24 بر 26) و (12 بر 15)