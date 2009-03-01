بازسازی و توسعه از نیازهای ضروری امروز عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در این دیدار با اشاره به اهداف سفر خود به عراق، انتقال تجربیات جمهوری اسلامی ایران در بازسازی و توسعه کشور و ملاقات با علما، فرهیختگان و مسئولین عراق در جهت تعمیق روابط را از جمله اهداف سفر خود خواند و گفت: ما همواره کشور دوست و برادر عراق را از کشورهای مهم جهان اسلام می دانیم که می تواند در جهان عرب و در میان کشورهای مسلمان ایفاگر نقش های بزرگی باشد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی صبر و تحمل مردم عراق در برابر مصائب و مشکلات را قابل ستایش خواند و گفت: ملت عراق، مردمی رشید، بالغ و دارای سابقه تاریخی عظیمی در دنیا و جهان اسلام هستند و لیاقت زندگی توسعه یافته و همراه با احترام بیشتر را دارند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بازسازی و توسعه را از نیازهای ضروری عراق خواند و گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد تا تجربیات خود را در زمینه های گوناگون بخصوص اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و بازرگانی در اختیار پیشرفت و توسعه عراق قرار دهد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری استقبال بی نظیر زائران از اماکن مقدسه عراق بخصوص عتبات عالیات را یادآوری کرد و با اشاره به امکانات خوب دو کشور، گفت: مردم و دولت ایران احترام خاصی برای اماکن مقدسه عراق قائلند و آمادگی دارند با هماهنگی مسئولین عراق در بازسازی و توسعه این اماکن مشارکت و به آن سرعت بخشد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ، لزوم اتحاد و همدلی اقوام، مذاهب و گروههای گوناگون عراق را یادآور شد و گفت: استقرار نهادهای مردم سالاری در عراق و برگزاری انتخابات گوناگون در این کشور این امید را تقویت می کند که تمامی اقشار عراق در آینده این کشور سهم درخور خود را داشته باشند.

درابتدای این دیدارعادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهور عراق با خوش آمدگویی و استقبال از سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عراق، تحکیم و تعمیق روابط دو کشور در زمینه های گوناگون را از اهداف سفرهای رسمی و کاری مسئولین دو کشور خواند و گفت: جمهوری اسلامی ایران و عراق امکانات و ظرفیت های بالقوه فراوانی در زمینه های مختلف دارند که با بالفعل کردن این امکانات آینده امیدبخشی برای دو کشور قابل پیش بینی خواهد بود.

معاون رئیس جمهور عراق همچنین با تشریح تحولات عراق و منطقه از کمک های بی دریغ ملت و دولت ایران در استقرار صلح و ثبات در عراق تقدیر و تشکر کرد.