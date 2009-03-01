ایران،سوریه و جانشین البرادعی سه محور نشست فردای شورای حکام آژانس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه تشکیل جلسه می دهد.

رویترز، موضوع هسته ای ایران و سوریه و همچنین جانشینی محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی را از مسائل مورد بحث در نشست فردا اعلام کرد و این نشست را اولین نشست شورای حکام آِژانس بین المللی انرژی اتمی از زمان تغییر رئیس جمهور در آمریکا دانست.

شورای حکام در حالی تشکیل جلسه می دهد که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود، صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران را تایید کردند.