تیم کشتی فرنگی ایران در مسابقات جام یادگار امام قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پنجمین دوره مسابقات کشتی ‏جام بین‌المللی یادگار امام(ره) که با حضور کشورهای ارمنستان، ترکیه، ترکمنستان، ‏‏آذربایجان، دانمارک، هندوستان، عراق و تیم ملی کشورمان در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد، ملی ‏پوشان ‏ایرانی با کسب پنج مدال طلا، پنج نقره و 11 برنز و کسب 67 امتیاز مقام قهرمانی را بدست آورند.‏

در پایان دومین روز این رقابتها که غروب یکشنبه برگزار شد، در وزن 60 کیلوگرم،" ساکت جلیل‌اف" از ‏‏آذربایجان مقام اول، "هاکان نیلیوم" از دانمارک دوم و محمد رضا قضایی و عبدالمحمد پاپی از کشورمان به صورت ‏‏مشترک رتبه سوم را بدست آوردند.‏

فرشاد علیزاده و مهدی محمدی از ایران نیز در وزن 74 کیلوگرم مقام‌های اول و دوم را از آن خود کردند و "عمراکوش" از ترکیه و خلیل عبداللهی از ایران به صورت مشترک سوم شدند.‏

در وزن 84 کیلوگرم نیز طالب نعمت‌پور از کشورمان طلا گرفت، علیرضا نژاد صاحب گردن آویز نقره شد و ‏احسان اخلاقی و بابک قربانی هر دو از کشورمان برنز گرفتند.‏

همچنین در وزن 120 کیلو گرم "محسن بشین‌جی" از ایران به مقام قهرمانی دست پیدا کرد، "امین اوزترک" از ‏ترکیه ‏دوم شد و قاسم رضایی و بشیر باباجان‌زاده هر دو از ایران به صورت مشترک عنوان سومی سنگین وزن را از آن ‏خود کردند.‏

کشور ترکیه با 38 و آذربایجان با 32 امتیاز نیز عناوین نائب قهرمانی و سومی پنجمین دوره ‏مسابقات ‏کشتی فرنگی جام یادگار امام(ره) در قم را بدست آوردند.‏