تیم کشتی فرنگی ایران در مسابقات جام یادگار امام قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پنجمین دوره مسابقات کشتی جام بینالمللی یادگار امام(ره) که با حضور کشورهای ارمنستان، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، دانمارک، هندوستان، عراق و تیم ملی کشورمان در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد، ملی پوشان ایرانی با کسب پنج مدال طلا، پنج نقره و 11 برنز و کسب 67 امتیاز مقام قهرمانی را بدست آورند.
در پایان دومین روز این رقابتها که غروب یکشنبه برگزار شد، در وزن 60 کیلوگرم،" ساکت جلیلاف" از آذربایجان مقام اول، "هاکان نیلیوم" از دانمارک دوم و محمد رضا قضایی و عبدالمحمد پاپی از کشورمان به صورت مشترک رتبه سوم را بدست آوردند.
فرشاد علیزاده و مهدی محمدی از ایران نیز در وزن 74 کیلوگرم مقامهای اول و دوم را از آن خود کردند و "عمراکوش" از ترکیه و خلیل عبداللهی از ایران به صورت مشترک سوم شدند.
در وزن 84 کیلوگرم نیز طالب نعمتپور از کشورمان طلا گرفت، علیرضا نژاد صاحب گردن آویز نقره شد و احسان اخلاقی و بابک قربانی هر دو از کشورمان برنز گرفتند.
همچنین در وزن 120 کیلو گرم "محسن بشینجی" از ایران به مقام قهرمانی دست پیدا کرد، "امین اوزترک" از ترکیه دوم شد و قاسم رضایی و بشیر باباجانزاده هر دو از ایران به صورت مشترک عنوان سومی سنگین وزن را از آن خود کردند.
کشور ترکیه با 38 و آذربایجان با 32 امتیاز نیز عناوین نائب قهرمانی و سومی پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام(ره) در قم را بدست آوردند.
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