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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۳۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری هفته بیست و سوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور و برگزاری دومین نشست کمیسیون حقوق ورزشی کمیته ملی المپیک از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه دوازدهم اسفندماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با چهارم ربیع الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با دوم مارس سال 2009 میلادی.

- هفته بیست و سوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* مهرام تهران - بیم بابل
* آرارات تهران - لوله a.s  شیراز
* هیئت بسکتبال خراسان رضوی - دانشگاه آزاد
* ذوب آهن اصفهان - شهرداری گرگان
* هیئت بسکتبال شهرکرد - صبامهر تهران
* هیئت بسکتبال لنگرود - تراکتورسازی کردستان

- دومین نشست کمیسیون حقوق ورزشی کمیته ملی المپیک امروز به ریاست عبدالرضا ساور معاون فرهنگی سازمان تربیت بدنی در محل این سازمان برگزار می شود.

- نفرات اعزامی تیم ملی تکواندو کشورمان به تورنمنت بین المللی بلژیک امروز با برگزاری دیدارهای انتخابی درون اردویی معرفی می شوند.

- مرحله دوم اردوی آمادگی تیم ملی شیرجه به مدت چهار روز از امروز در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می شود.

- نشست کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا برای انتخاب میزبانان مسابقات فوتسال قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا در سال 2009 و رقابت‌های جام ملت‌های این قاره در سال 2010 امروز در کوالالامپور مالزی برگزار می شود.

کد مطلب 841643

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