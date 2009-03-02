تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه دوازدهم اسفندماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با چهارم ربیع الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با دوم مارس سال 2009 میلادی.

- هفته بیست و سوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* مهرام تهران - بیم بابل

* آرارات تهران - لوله a.s شیراز

* هیئت بسکتبال خراسان رضوی - دانشگاه آزاد

* ذوب آهن اصفهان - شهرداری گرگان

* هیئت بسکتبال شهرکرد - صبامهر تهران

* هیئت بسکتبال لنگرود - تراکتورسازی کردستان

- دومین نشست کمیسیون حقوق ورزشی کمیته ملی المپیک امروز به ریاست عبدالرضا ساور معاون فرهنگی سازمان تربیت بدنی در محل این سازمان برگزار می شود.

- نفرات اعزامی تیم ملی تکواندو کشورمان به تورنمنت بین المللی بلژیک امروز با برگزاری دیدارهای انتخابی درون اردویی معرفی می شوند.

- مرحله دوم اردوی آمادگی تیم ملی شیرجه به مدت چهار روز از امروز در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می شود.

- نشست کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا برای انتخاب میزبانان مسابقات فوتسال قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا در سال 2009 و رقابت‌های جام ملت‌های این قاره در سال 2010 امروز در کوالالامپور مالزی برگزار می شود.