آشفتگی مقامات آمریکایی از برگزاری انتخابات افغانستان در وقت قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال در تحلیل انتخابات افغانستان نوشت : دستور حامد کرزای برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در وقت قانونی به شدت مقامهای آمریکا را آشفته کرده است.

این رسانه آمریکایی از علاقه مندی آمریکا به برگزاری دیرهنگام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خبر داد و آورد: وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای که در اختیار وال استریت ژورنال قرار داده است، برگزاری انتخابات در ماه آگوست را بهترین روش برای تضمین امنیت انتخابات در کابل اعلام کرده است.

وال استریت ژورنال به آماده نبودن مخالفان کرزای برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و مخالفان کرزای را مورد حمایت واشنگتن دانست.

گفتنی است، رئیس جمهوری افغانستان در حکمی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه آوریل(فروردین 88) به جای موعد مقرر آن در ماه آگوست(مرداد 88) خبر داد.

کرزای در این حکم ادامه داد: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بنابرآنچه در قانون اساسی آمده است انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و دیگر انتخاباتها را برگزار خواهد کرد.

طبق قانون اساسی افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری این کشور باید 30 تا 60 روز پیش از اتمام دوران ریاست جمهوری کرزای در 21 ماه می،برگزار شود.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار بود در ماه آگوست برگزار شود.