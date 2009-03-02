سالهای سخت پیش روی اقتصاد ایران / کنار رفتن در دقیقه 90 جنگ روانی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام کروبی شامگاه یکشنبه در جلسه پرشش و پاسخ با گروه های مختلف در گرگان افزود: برنامه ریزی اقتصادی به آمار و اطلاعات دقیق نیاز دارد و اکنون درباره عوامل موثر بر اقتصاد نظیر نرخ واقعی تورم و بیکاری آماری دقیق ارائه نمی شود.

وی اظهار داشت: وقتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شود و شورای پول و اعتبار به رغم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نشستی نداشته باشد، مشکلاتی ایجاد می شود.

وی در پاسخ به سوالی دیگر خاطرنشان کرد: با تنگ نظری و انحصارطلبی کاری نمی توان کاری از پیش برد و امروز دانشگاه های ما حتی تحمل تشکل های ریشه دار را ندارند و برای برون رفت از چنین مشکلاتی باید در صحنه انتخابات حضوری پررنگ داشت.

حجت الاسلام کروبی در پاسخ به سوالی درباره احتمال کناره گیری در دقیقه 90 انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد: کنار کشیدن دقیقه 90 نوعی جنگ روانی است و من به هیچ وجه کنار نمی روم و تا آخر در این عرصه حضور خواهم داشت.

دبیرکل حزب اعتماد ملی به تعامل با مجلس اشاره و تاکید کرد: هر چند در این دوره انتخابات مجلس برخی از رقابت بازماندند ولی من خود مجلسی هستم و با این مجلس نیز می توانم کار کنم.

وی در پاسخ به سوالی درباره راه اندازی نشدن شبکه تلویزیونی صبا افزود: این شبکه دارای هزینه زیادی بوده، از اینرو از راه اندازی آن صرف نظر شد ولی دو وعده حزب و روزنامه پس از انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری عملی شد.

حجت الاسلام کروبی، وحدت را بزرگترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: برای حفظ و تقویت وحدت باید تلاش شود و تمامی تلاش امام راحل نیز بر این بود تا اختلاف میان نیروها برچیده شود.

سفر سه روزه حجت الاسلام کروبی به گلستان روز شنبه آغاز شد.