مناطق آلوده در بحث اعتیاد در گلستان شناسایی و پاکسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، استاندار گلستاند در ستاد مبارزه با مواد مخدر استان افزود: همچنین برای پاکسازی این نقاط باید تجهیزات و فضاهای ورزشی در منطقه توسعه و گسترش یابد.

وی اظهار داشت: بیمه خانواده های معتادان امری ضروری بوده و در این زمینه باید دستگاههای مربوط خانواده های افراد معتاد را زیر پوشش بیمه قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری 115 باند مواد مخدر در استان متلاشی شده که در این زمینه یک هزار و 497 نفر توزیع کننده و قاچاقچی دستگیر، 113 دستگاه خودرو سبک و سنگین و 66 دستگاه موتورسیکلت ضبط شد.

به گفته محمودزاده، مراکز ترک اعتیاد باید به صورت هیئت امنایی و زیر نظر بهزیستی اداره شود و پزشکان خانواده فعال در روستاها باید در این بخش همکاری کنند.

سردار حمید عطایی فرمانده انتظامی گلستان نیز گفت: معضل مواد مخدر به عنوان یک تهدید امنیت ملی در دستور کار پلیس قرار دارد و برای پیشگیری از آن همکاری آحاد جامعه و خانواده ها ضروری است.

وی اظهار داشت: تعداد باندهای منهدم شده در دی ماه سال جاری در استان 58 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

به گفته سردار عطایی، کشف 1.9 تن مواد مخدر در یکماه اخیر در استان بی سابقه بوده و حاصل تلاش مضاعف کارکنان انتظامی استان است.

فرمانده انتظامی گلستان بیان داشت: همچنین در یکماه گذشته 18 دستگاه خودرو، 9 دستگاه موتورسیکلت، 43 دستگاه گوشی تلفن همراه و چهار قبضه سلاح از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

وی یادآور شد: ریشه کنی مواد مخدر به عزم و تعامل ملی نیاز دارد تا این بلای خانمانسوز ریشه کن شود.