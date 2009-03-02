افزایش اعتبارات بافتهای فرسوده استان مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار ساری یکشنبه شب در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری در محل شورا افزود: شهرداری ساری با همکاری شورای سوم و مردم توانسته بسیاری از پروژه های نیمه کاره با قدمت بالای 15 سال را نظیر کمربندی جنوبی عملیاتی کند.

شهردار ساری با اشاره به اینکه مرکز مازندران یکی از چهار شهر ایران بوده که توانسته بالای 10 میلیارد تومان برای توسعه شهری خود در سال گذشته هزینه کند، تصریح کرد: دولت باید برای احیاء بافت های فرسوده، اصلاح هندسی و سایت اداری مرکز استان اعتبارات ویژه ای تخصیص دهد.

حجازی با بیان اینکه پروژه خیام شهر ساری یکی از بزرگترین و اساسی ترین پروژه های شهرداری بوده که باید اجرایی شود یادآور شد: اجرای نهایی این پروژه عظیم که می تواند بسیاری از گره های کور شهری را رفع کند نیاز به اعتبارات ویژه دولتی با مشارکت بخش خصوصی دارد.

وی با اعلام اینکه قصد داریم با بازگشایی خیابان خیام نمونه ای از چهار باغ اصفهان را در مرکز استان بنا کنیم، اظهار داشت: شهرداری و شورای شهر آمادگی اجرای این طرح بزرگ را از طریق بخش خصوصی و مشارکت مردمی دارد.

شهردار مرکز استان با بیان اینکه توسعه، تکامل و اجرای پروژه های عمرانی اساسی ترین نیاز مردم شهر ساری از متولیان شهری است خاطرنشان کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، طرح جامع و تفضیلی ساری مرکز استان مازندران را به تصویب رساند.