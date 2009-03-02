روزانه 700 هزار قرص نان غنی شده بین دانش آموزان تهرانی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید یعقوبی فر شامگاه یکشنبه در گردهمایی دو روزه کمیته ملی شیر ایران در گرگان افزود: امیدواریم با ساخت کارخانه های غنی سازی نان این طرح در کل مدارس کشور اجرا شود.

وی اظهار داشت: برای اجرای طرح توزیع نان غنی سازی شده در مدارس تهران 262 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی به اجری طرح شیر رایگان در مدارس کشور اشاره و اضافه کرد: هم اکنون 12 میلیون دانش آموز با اعتباری بالغ بر 148 میلیارد و820 میلیون تومان در کلیه مدارس ابتدایی، راهنمایی، مدارس شبانه روزی، مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی و مدارس استثنایی کشور از شیر رایگان بهره مند هستند.

به گفته یعقوبی فر، در حال حاضر 60 درصد شیر مدارس به صورت پاستوریزه و بقیه به صورت استرلیزه در حال تولید و توزیع است و تلاشمان بر این است که تمام شیر را به صورت پاستوریزه تولید و توزیع کنیم.

دبیر کمیته ملی شیر مدارس ایران بیان داشت: با حدود 200 کارخانه در سطح کشور در این زمینه قرارداد داریم و درصورت تامین اعتبار طرح شیر رایگان در مدارس متوسطه نیز اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بررسی نقاط قوت و ضعف تولید و توزیع شیر مدارس کشور، بررسی راهکارهای افزودن نان غنی شده در مدارس کشور، بررسی مشکلات توزیع شیر مدارس کشور از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

عاملین توزیع شیر استانهای کشور در این همایش شرکت دارند.